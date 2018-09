Vendemmia:baby vignaioli toccano con mani e…piedi

Una grande festa in Piazza Bottazzi aalper far toccare con mani e piedi ai baby vignaioli l'esperienza della vendemmia come si faceva una volta."I nostri tutor della vendemmia stanno guidando i piccini, entusiasti di vivere il momento inedito, nell'attività di pigiatura delle uve, mentre i più grandi stanno assaggiando i vini salentini, frutto dell'esperienza e della grande capacità imprenditoriale dei nostri viticoltori che anche quest'anno hanno dato prova di grande professionalità. Le calamità che si sono abbattute sul territorio leccese e pugliese hanno messo a dura prova i budget delle imprese, in particolare di quelle che fanno della qualità e della sostenibilità delle produzioni la propria filosofia e che vedono lievitare in modo sensibile i costi in annate così difficili. Ciò ha consentito, nonostante la tropicalizzazione del clima, di aumentare la produzione del 12% rispetto all'annata precedente". E' il commento del, in occasione dellaal Mercato di Campagna Amica a Lecce."Da anni ilha agevolato l'incontro tra i bambini e i prodotti agricoli 'fatti' dagli agricoltori - aggiunge il- perAssistiamo ad uno storico ritorno del vino sulle tavole dei consumatori - conclude Brillante - dopo che negli ultimi 50 anni il consumo di vino è sceso da 70 litri pro capite all'anno a 36-37 litri e pareva una discesa inarrestabile con un calo medio dell'1% annuo. I rosati pugliesi fanno registrare una crescita dei consumi superiore al 13%".Ad oggi sono'Tarantino', 'Valle d'Itria', 'Salento', 'Murgia', 'Daunia', 'Puglia' eche detengono un valore inestimabile, intrinseco al prodotto agroalimentare ed alla professionalità imprenditoriale, che va salvaguardato a difesa della salute dei consumatori e a caratterizzazione della specificità dei prodotti regionali sul mercato globalizzato. Trova conferma un momento di grande dinamicità per un comparto agricolo considerato il riferimento per vocazione, capacità di raccontare e promuovere al meglio il territorio, innovazione e grande propensione all'internazionalizzazione. Determinante il ruolo del settore vitivinicolo per l'economia e il lavoro nel Mezzogiorno e in Puglia - conclude- che vede la provincia di Foggia al secondo posto Italia per ore di lavoro create nel settore del vino e al decimo posto della top ten anche un altro vitigno pugliese, il, con 9,4 milioni di ore lavorate nella provincia di Bari. Innumerevoli le opportunità di lavoro per chi è impegnato direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche nelle attività connesse, di servizio e nell'indotto.