Il sindaco di Canosa, Avv., ed il dott., Direttore Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, hanno sottoscritto, mercoledì scorso, unfinalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali, per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori attraverso la mobilità dolce del territorio.ha avviato un nuovo filone di attività, definito, sotto il cui cappello ritroviamo in particolare Fari, Torri ed Edifici Costieri eper la rigenerazione e riuso del patrimonio pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti.In particolare ilsottoscritto intende avviare un proficuo, a partire da un bene di proprietà dello Stato, sito nellaL'immobile, inserito nel contesto rurale della Borgata è costituito da un appartamento e da una adiacente autorimessa, con accessi indipendenti."L'immobile individuato nella Borgata di Loconia, inserito nel progetto- afferma il sindaco di Canosa,- potrà essere concesso in uso gratuito mediante una prossima procedura di evidenza pubblica, nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica e ambientale, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni di età. Il riuso del bene potrà consentire l'avvio di attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, per la promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all'aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori, bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore, etc.). Con la sottoscrizione di questo protocollo - sottolinea il sindaco - si apre un'altra fase per la valorizzazione del Territorio del Comune di Canosa. Oggi, infatti,Un modello fondato sul riuso quale condizione per evitare ulteriore spreco di risorse e di spazio, a favore del recupero e della conservazione "attiva" del patrimonio materiale ed immateriale. Un modello - conclude il sindaco Morra - che può avere successo solo in ragione della stretta collaborazione fra le diverse competenze amministrative che possono insistere contemporaneamente su ciascun immobile pubblico: Stato ed Enti Territoriali; Demanio e Comuni".Questo è il senso dell'operazioneil progetto promosso nel 2017 di concerto tra MIBAC, MIT, ANAS e Agenzia del Demanio, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, inquadrato nell'ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017 – 2022, a supporto del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano Straordinario della Mobilità Turistica. Il progetto nasce per la valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, legata al tema del turismo lento, della scoperta di territori e destinazioni anche minori, attraverso mobilità dolce lungo cammini storico-religiosi e percorsi ciclopedonali. Gli obiettivi sono orientati alattraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili.