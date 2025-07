Una nuova  “Prestazione Universale” per anziani non autosufficienti

L'rende noto che in base all'articolo 34 del decreto legislativo 29/2024, l'Inps provvede ad erogare, in via sperimentale e su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente, una nuova prestazione, denominataLaè destinata agliIl periodo di sperimentazione va dalLe domande, devono essere presentate online all'INPS tramite la pagina "Decreto Anziani – Prestazione Universale", sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite i patronati. Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:a) un'età anagrafica pari o superiore a 80 anni;b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall'INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024;c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge n. 18/1980, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.L'NPS provvede all'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, dei soggetti anziani sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 16 ottobre 2024, n. 155.In particolar modo si valuterà la disabilità gravissima e lo stato di bisogno assistenziale gravissimo.Lae non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è composta da:a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980;b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore.