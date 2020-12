In distribuzione, dain tutte le parrocchie e in alcune librerie di Andria,e Minervino Murge, il nuovo numero del periodico diocesano Insieme in cui è contenuto il messaggio di Natale del Vescovo,-sottolineaVicario Generale della Diocesi di Andria e coordinatore del Mensile Insieme: «Le tre città che compongono la nostra comunità diocesana sono state attraversate nei mesi scorsi, e lo sono tutt'ora, da storie di dolore, di sofferenza e di lutto. Per tante famiglie i giorni di Natale saranno ancora più struggenti quest'anno, perché legati al ricordo di persone care che ci hanno lasciato a causa del virus. Ecco, allora – commenta– che la festa natalizia viene a noi come una carezza dal cielo. Una carezza che ci esprime la vicinanza di un Dio che ha sperimentato in pienezza, sulla sua pelle, la condizione di fragilità, di limite e di povertà, propria della nostra umanità».Dolore e vicinanza sono le parole chiave di questo numero del mensileche riporta -rimarcaPer la chiesa locale quelli appena passati sono stati giorni di lutto e di dolore in quanto tre sacerdoti, da tutti molto amati, don Mimmo Massaro, don Vito Ieva e Padre Enzo Pinto, hanno raggiunto la Casa del Padre. "Il mensile Insieme -spiga il Vicario Generale della diocesi di Andria- dedica alcune pagine alla loro grande generosità e operosità apostolica, nella consapevolezza che il bene seminato e il loro ricordo rimarranno per sempre impressi nella comunità diocesana. La vicinanza di Dio in questo tempo -aggiunge don Gianni- si è fatta sentire sia attraverso l'ordinazione diaconale di due giovani della diocesi avviati verso il sacerdozio che descrivono così i propri stati d'animo di stupore, gratitudine e totale abbandono alla volontà di Dio, sia attraverso l'impegno, raccontato dal periodico diocesano, di catechisti, animatori della carità e operatori pastorali che non hanno mai smesso di testimoniare la premura di Dio verso tutti, soprattutto verso chi è maggiormente segnato dalla sofferenza".L'inserto centrale è dedicato al 3° capitolo dellattraverso cui Papa Francesco: "ci ricorda -aggiunge il Vicario Generale-Tra le pagine dedicate ai temi sociali l'esperienza vissuta da due giovani della diocesi di Andria che, dopo essere stati selezionati dall'organizzazione dianno preso parte all'evento finalizzato a dare un'anima nuova all'economia, che ha coinvolto in modalità on line, dal 19 al 21 novembre, 2000 giovani under 35, studiosi, change makers ed economisti di 120 paesi del mondo. Da segnalare, infine, nelle pagine dedicate alla cultura: "la presentazione di due importanti opere d'arte presenti ad Andria -concludel'(tra i più grandi scultori italiani del settecento) e lo splendido qdonato nel 1976 alla Chiesa della SS. Annunziata che rappresenta Giovanni Battista". Da lunedì 14 dicembresarà anche on line sul sito della diocesi: https://www.diocesiandria.org/