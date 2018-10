Un riconoscimento per Giuseppe Pierro

Un riconoscimento per premiare i sacrifici e la passione, la caparbietà e la tenacia che lo hanno accompagnato nel suo percorso, consegnandolo alla storia come uno degli imprenditori de Sud di maggior successo degli ultimi anni. È quello che sarà conferito all'dal Rotary Club, in un incontro che si terràprossimo apresso la sedein un convegno dal titoloEmozione e incredulità per Pierro, che è anche attivamente impegnato nel sociale, ricoprendo il ruolo di, l'osservatorio per le politiche sociali, la famiglia e la sicurezza. "Oggi faccio esattamente quello che sognavo di fare da bambino" - ha raccontato, tra incredulità ed emozione. "Raccontare il mio sogno che è diventato realtà, sarà di certo un'esperienza unica" - ha detto. "Lo farò per la prima volta in pubblico e questo mi spiazza un po', ma credo sia importante per me, per la mia famiglia che ha creduto in me e nel mio progetto e anche per quei giovani che si avviano ad avere un'esperienza come la mia. Sarà emozionante raccontare della nascita della mi creatura professionale, Ad Maiora, e di quanti sacrifici sono stati fatti. All'inizio lavoravo in un piccolo ufficio di 50 metri quadrati, con pochissimi dipendenti che a stento riuscivamo a pagare. Poi con il tempo é diventata una Casa Editrice con le iniziali maiuscole. Mi piace dire casa perché è così che si sentono sentirsi i miei dipendenti. A casa. Oggi è un porto sicuro, e i bilanci in attivo e la crescita del personale e delle sedi ne è una prova inconfutabile".primo di tre figli, ha avviato la suacon qualche diffidenza da parte della mamma. Oggi con lui -che di anni ne ha 42 - lavorano i fratelli ed è l'orgoglio di sua madre che - in fondo più di tutti e forse anche più di lui - ha creduto nel sogno del figlio. Giuseppe in questi anni ha sposato Rossella, l'amore della sua vita, che tra i vari successi gli ha fatto anche il dono di diventare papà di due splendide bambine, Vittoria, di 6 anni, e Laura di 4. "Prendere il treno al momento giusto può fare il successo o l'insuccesso di un imprenditore - ha concluso-. Io sono l'esempio che dal sogno si può arrivare alla realtà. Che la carriera non intralcia la vita privata". La casa editriceTra coloro che hanno creduto in Ad Maiora ancheconduttrice tv, che ne è diventata testimonial e madrina. A suggellare un anno di successi,sarà aall'interno di Iframe Studio. Gli scatti diventeranno un calendario per Ad Maiora.Ufficio Stampa: