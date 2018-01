Un immobile donato alla FAC

Importante donazione, da parte del signore della signoraa favore dellaavvenuta il 15 dicembre 2017. Si tratta di un immobile, ubicato inadibito in passato ad uso abitativo, come molte altre realtà immobiliari esistenti nellaAll'atto dell'accettazione dell'immobile, laritenuto che lo stesso possa essere utilizzato per le finalità di istituire nell'antico borgo canosino, un presidio culturale tendente alla valorizzazione e promozione turistica del centro storico. I componenti della FAC, presieduta daringraziano "i coniugi Mastrangelo ed il nipote Nunzio per il generoso atto e per aver riposto fiducia nella Fondazione, quale soggetto attivo che opera per la promozione del patrimonio culturale e per lo sviluppo del territorio canosino.Ci auguriamo che tale atto di mecenatismo possa trovare proseliti, ricordando che la FAC è una onlus e che le sue finalità sono indicate nell'oggetto sociale". L' elargizione a favore della F.A.C. rientra nel regime di deducibilità prevista dalla cosiddettache consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Ai sensi dell', convertito con modificazioni inè stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.