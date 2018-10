Un giudice ragazzino

Cresce l'attesa per la presentazione del nuovo romanzo illustratodiche avrà luogo apresso il, a cura del, con il patrocinio della Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani.vuole essere un impegno sociale e civile, in quanto attraverso le pagine del romanzo illustrato vengono affrontante tematiche attuali quali Mafia, Giustizia, Verità e Bullismo. L'incipit del romanzo è proprio l'interrogativo che il giovane protagonista, il siciliano Rosario, rivolge al padreSarà proprio il padre a condurlo in un percorso di crescita spiegandogli il significato del decidere e del giudicare intesi come impegni verso il corpo sociale. Ilviene quindi proposto come lotta ad ogni forma di costrizione, condizionamento o corruzione. All'incontro dia partire dalle, parteciperanno l'autore del romanzo, il Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani Dott, e il Presidente Onorario per la Puglia del premio Livatino-Saetta-CostaModererà l'incontro, Direttore del Periodico Odysseo.La cittadinanza è invitata.