Un dono per i “piccoli guerrieri” del SS. Annunziata, nel ricordo di Filippo Sardone

"Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare. Ma a forza di versare gocce, il mare si può anche riempire." Una citazione importante per una donazione significativa e molto sentita che è stata effettuata il 26 agosto scorso nel ricordo della memoria di, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, venuto a mancare il 2 marzo 2024 dopo una lunga malattia. Il reparto diha ricevuto nuove strumentazioni sanitarie donate dai militari della, per volontà del, originario diDurante la degenza,ebbe modo di conoscere da vicino la realtà del reparto, rimanendo profondamente colpito dal. Da quella esperienza nacque in lui il desiderio di compiere un gesto concreto in loro favore. L'iniziativa si è realizzata grazie alle donazioni spontanee dei Finanzieri dele dei colleghi con i qualiaveva lavorato alAlla cerimonia di consegna hanno preso parte la vedovae i figlidel compianto ispettore insieme al, e una rappresentanza di militari delle Fiamme Gialle. Nel corso della donazione è stato evidenziato "come questo gesto rappresenti non solo un aiuto concreto al reparto ma anche un atto d'affetto verso i bambini ricoverati e un omaggio alla memoria del luogotenente." Il direttore del presidio ospedaliero,, insieme ai volontari dell'associazione "Sempre Insieme per il Mondo dei Bambini", ha espresso profonda gratitudine ai militari e ai familiari di Sardone, riconoscendo in questa iniziativa un segno di grande sensibilità e vicinanza.la capacità di trasformare il dolore in amore e vicinanza verso i più piccoli, quei bambini che egli stesso aveva definitodurante la sua esperienza di sofferenza." Come riporta un post sulla pagina Facebook delin provincia di Taranto, dove risiede la famiglia di, "uomo delle istituzioni ed esempio di straordinaria umanità," In vitaè stato insignito anche della croce d'oro per anzianità di servizio, della medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e della prestigiosaal merito dei dieci anni di lustro di carriera militare, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 aprile 2020, a coronamento dell'operato di servizio integerrimo prestato in mare e nelle caserme, spesso sottraendo tempo alla famiglia che l'ha amato e ne ha avuto cura fino agli ultimi giorni della sua esistenza. "Come comunità, onoriamo Filippo Sardone per ciò che è stato: un servitore dello Stato, un marito, un padre e soprattuttoAlla sua famiglia e alla Guardia di Finanza va il nostro più sincero ringraziamento e l'abbraccio di tutta Monteparano. Il suo esempio resta per noi motivo di orgoglio e di ispirazione" Si conclude così il post delmentre lamolto onorata e commossa ringrazia sentitamente e di cuore.Riiproduzione@riservata