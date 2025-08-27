Eventi e cultura
Un dono per i “piccoli guerrieri” del SS. Annunziata, nel ricordo di Filippo Sardone
Consegnate strumentazioni mediche dai militari della Guardia di Finanza, per volontà del luogotenente canosino
Puglia - mercoledì 27 agosto 2025 16.25
"Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare. Ma a forza di versare gocce, il mare si può anche riempire." Una citazione importante per una donazione significativa e molto sentita che è stata effettuata il 26 agosto scorso nel ricordo della memoria di Filippo Sardone, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, venuto a mancare il 2 marzo 2024 dopo una lunga malattia. Il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Taranto ha ricevuto nuove strumentazioni sanitarie donate dai militari della Guardia di Finanza, per volontà del luogotenente Filippo Sardone, originario di Canosa di Puglia. Durante la degenza, Filippo Sardone ebbe modo di conoscere da vicino la realtà del reparto, rimanendo profondamente colpito dal coraggio dei bambini ricoverati, "piccoli guerrieri impegnati in battaglie difficili e dolorose". Da quella esperienza nacque in lui il desiderio di compiere un gesto concreto in loro favore. L'iniziativa si è realizzata grazie alle donazioni spontanee dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale di Taranto e dei colleghi con i quali Sardone aveva lavorato al Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte la vedova Anna Cascione e i figli Federico e Domenico del compianto ispettore insieme al Comandante del Gruppo Aeronavale, tenente colonnello pilota Nicolino Vardaro, e una rappresentanza di militari delle Fiamme Gialle. Nel corso della donazione è stato evidenziato "come questo gesto rappresenti non solo un aiuto concreto al reparto ma anche un atto d'affetto verso i bambini ricoverati e un omaggio alla memoria del luogotenente." Il direttore del presidio ospedaliero, Nicola Basile, insieme ai volontari dell'associazione "Sempre Insieme per il Mondo dei Bambini", ha espresso profonda gratitudine ai militari e ai familiari di Sardone, riconoscendo in questa iniziativa un segno di grande sensibilità e vicinanza.
"Un atto di grande solidarietà che porta con sé l'eredità morale di Filippo Sardone: la capacità di trasformare il dolore in amore e vicinanza verso i più piccoli, quei bambini che egli stesso aveva definito 'piccoli guerrieri' durante la sua esperienza di sofferenza." Come riporta un post sulla pagina Facebook del Comune di Monteparano, in provincia di Taranto, dove risiede la famiglia di Filippo Sardone, "uomo delle istituzioni ed esempio di straordinaria umanità," In vita Filippo Sardone è stato insignito anche della croce d'oro per anzianità di servizio, della medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e della prestigiosa 'Medaglia Mauriziana' al merito dei dieci anni di lustro di carriera militare, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 aprile 2020, a coronamento dell'operato di servizio integerrimo prestato in mare e nelle caserme, spesso sottraendo tempo alla famiglia che l'ha amato e ne ha avuto cura fino agli ultimi giorni della sua esistenza. "Come comunità, onoriamo Filippo Sardone per ciò che è stato: un servitore dello Stato, un marito, un padre e soprattutto un uomo che, anche nella malattia, ha saputo pensare agli altri. Alla sua famiglia e alla Guardia di Finanza va il nostro più sincero ringraziamento e l'abbraccio di tutta Monteparano. Il suo esempio resta per noi motivo di orgoglio e di ispirazione" Si conclude così il post del Comune di Monteparano, mentre la Famiglia Sardone, molto onorata e commossa ringrazia sentitamente e di cuore.
Riiproduzione@riservata
"Un atto di grande solidarietà che porta con sé l'eredità morale di Filippo Sardone: la capacità di trasformare il dolore in amore e vicinanza verso i più piccoli, quei bambini che egli stesso aveva definito 'piccoli guerrieri' durante la sua esperienza di sofferenza." Come riporta un post sulla pagina Facebook del Comune di Monteparano, in provincia di Taranto, dove risiede la famiglia di Filippo Sardone, "uomo delle istituzioni ed esempio di straordinaria umanità," In vita Filippo Sardone è stato insignito anche della croce d'oro per anzianità di servizio, della medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e della prestigiosa 'Medaglia Mauriziana' al merito dei dieci anni di lustro di carriera militare, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 aprile 2020, a coronamento dell'operato di servizio integerrimo prestato in mare e nelle caserme, spesso sottraendo tempo alla famiglia che l'ha amato e ne ha avuto cura fino agli ultimi giorni della sua esistenza. "Come comunità, onoriamo Filippo Sardone per ciò che è stato: un servitore dello Stato, un marito, un padre e soprattutto un uomo che, anche nella malattia, ha saputo pensare agli altri. Alla sua famiglia e alla Guardia di Finanza va il nostro più sincero ringraziamento e l'abbraccio di tutta Monteparano. Il suo esempio resta per noi motivo di orgoglio e di ispirazione" Si conclude così il post del Comune di Monteparano, mentre la Famiglia Sardone, molto onorata e commossa ringrazia sentitamente e di cuore.
Riiproduzione@riservata