Un arresto per droga

Ieri pomeriggio, inhanno arrestato32 anni, incensurato, barese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il predetto, fermato ad un posto di controllo mentre era alla guida di una monovolume, avendo assunto un atteggiamento sospetto, induceva i militari ad eseguire una perquisizione veicolare che portava al rinvenimento ed alkg.di sostanza stupefacente del tipo "Per il 32enne sono così scattate le manette e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trani (BT). Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per risalire ai mandanti e destinatari del carico di droga.