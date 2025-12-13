Natale
Natale
Associazioni

Un albero nel Cuore di Canosa

L'iniziativa organizzata dall'associazione "Switch-On"

Canosa - sabato 13 dicembre 2025 14.57
S'intitola "Un albero nel Cuore di Canosa", l'iniziativa organizzata dall'associazione "Switch-On", rappresentata per la presentazione dal Presidente Luca Del Vento e dal socio Antonio Ventola. Per le prossime festività la donazione si prefigge tra l'altro di "evidenziare l'importanza della rinascita del Centro Storico di Canosa di Puglia. Un albero di Natale ai residenti del Borgo Antico." Attraverso la proficua collaborazione di Mons. Carmine Catalano e della comunità delle Parrocchie del locale Centro Storico che "ringraziamo per il supporto fornitoci". Inoltre, gli associati di "Switch-On", fanno saper che credono "convintamente che il futuro della nostra città debba incentrarsi sulla rivalutazione del Borgo Antico, delle sue peculiarità e della sua forte attrattività turistica. Con questo piccolo gesto vogliamo trasmettere amore e speranza verso il futuro dell'intera comunità del castello, soprattutto adesso che, con l'avvento del Piano di Recupero del Centro Storico, vi è una visione più concreta e consapevole dell'intera zona. Adesso sarà compito degli abitanti della zona abbellire l'albero con addobbi vari, illuminandolo in segno di pace e serenità. Noi giovani crediamo nel potenziale della nostra città, e saremo – conclude la nota di presentazione dell'iniziativa con l'installazione dell'albero di Natale sul sagrato della Chiesa del Carmine - sempre impegnati per far sì che Canosa di Puglia possa tornare a brillare come la stella cometa. Buone feste e buon Natale a tutti i canosini!"
  • Natale
  • Canosa di Puglia (BT)
  • Parrocchie del Centro Storico
  • Associazione Switch-On
