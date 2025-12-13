Un albero nel Cuore di Canosa

S'intitolal'iniziativa organizzata dall'associazionerappresentata per la presentazione dal Presidentee dal socio. Per le prossime festività la donazione si prefigge tra l'altro di "evidenziare l'importanza della rinascita del Centro Storico di Canosa di Puglia. Un albero di Natale ai residenti del Borgo Antico." Attraverso la proficua collaborazione die della comunità delle Parrocchie del locale Centro Storico che "ringraziamo per il supporto fornitoci". Inoltre, gli associati difanno saper che credono "convintamente che il futuro della nostra città debba incentrarsi sulla rivalutazione del Borgo Antico, delle sue peculiarità e della sua forte attrattività turistica. Con questo piccolo gesto vogliamo trasmettere amore e speranza verso il futuro dell'intera comunità del castello, soprattutto adesso che, con l'avvento delvi è una visione più concreta e consapevole dell'intera zona. Adesso sarà compito degli abitanti della zona abbellire l'albero con addobbi vari, illuminandolo in segno di pace e serenità. Noi giovani crediamo nel potenziale della nostra città, e saremo – conclude la nota di presentazione dell'iniziativa con l'installazione dell'albero di Natale sul sagrato della Chiesa del Carminesempre impegnati per far sì che Canosa di Puglia possa tornare a brillare come la stella cometa. Buone feste e buon Natale a tutti i canosini!"