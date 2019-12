Ulteriori risorse per i lavori sulla S.P.2 Andria-Canosa

"L'approvazione dell'assestamento di bilancio ha reso disponibili risorse, reperite nel bilancio autonomo, per il finanziamento di una serie di importanti e urgenti interventi di manutenzione straordinaria richiesti dal territorio, finalizzati a garantire la sicurezza e la fruibilità del territorio stesso, l'incolumità dei cittadini e il recupero di infrastrutture di alto valore storico-culturale. - Esordisce così in una nota l'assessore alle Infrastrutture e Mobilità,"E' un modo per recuperare la cultura della manutenzione, necessaria a preservare le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e infrastrutturali, prevenendo danni e ferite difficilmente risarcibili. Dopo aver finanziato con circa 1,5 milioni di euro i lavori die con 200.000 euro la pulizia del fondo del canale della condotta idrica dai fanghi e dai depositi di calcare, si completa l'intervento con lo stanziamento di ulteriori € 1.200.000 per il risanamento strutturale dell'annesso al ponte. Il finanziamento complessivo permetterà di restituire alla loro originaria funzione e bellezza queste due straordinarie infrastrutture, testimoni della storia e della cultura rupestre murgiana, coerentemente con le politiche di valorizzazione turistica dei percorsi pugliesi versoAltri € 800.000 sono stati stanziati per i lavori urgenti di manutenzione e consolidamento statico del cavalcaferrovia prolungamento di via Daconto aIl cavalcaferrovia, già interdetto al traffico dei mezzi pesanti, presenta caduta di calcinacci e ossidazione del ferro dovuti, oltre che all'usura e alla salsedine, anche al transito dei sempre più numerosi treni della linea adriatica di Trenitalia. Il ponte, sotto osservazione già dal 2017, nel 2018 è stato inserito dal Comune nella mappatura di viadotti, ponti e cavalcavia richiesta dal MIT a seguito del crollo del Ponte Morandi, come infrastruttura che necessita di urgenti opere di messa in sicurezza a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e della sicurezza della circolazione ferroviaria. Il ponte di via Daconto è importante sia per la circolazione cittadina, in quanto è una delle principali arterie d'ingresso e uscita da Giovinazzo, che per la circolazione ferroviaria.In tema di viabilità sono stati finanziati per complessivi € 13.957.336,98 interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) della rete stradale di competenza dei Comuni, sempre più in pessimo stato. In tutto sono 97 interventi distribuiti in tutte le province pugliesi, che riguardano il ripristino di pavimentazioni ed opere connesse alla viabilità, molte delle quali danneggiate da calamità naturali. Si va dal ripristino di muretti a secco in strade viciniali in Valle d'Itria alla sistemazione e messa in sicurezza di viabilità rurale, strade comunali urbane ed extraurbane e di ponti. I provvedimentisono stati adottati dalla Giunta regionale con proprie delibere nella seduta del 28 novembre scorso, nella quale si è deciso di andare incontro alle richieste presentate dai territori e alle esigenze dei Comuni, in difficoltà per l'indisponibilità delle risorse necessarie a realizzare le opere. Tutto è stato programmato e realizzato al fine di garantire le condizioni di sicurezza del territorio e l'incolumità dei cittadini, migliorandone la qualità della vita."