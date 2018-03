In data 20 febbraio 2018, il Capitanodella Capitaneria di Porto di Barletta, ha tenuto una conferenza sull'Ambiente, presso l'Auditorium della Sede Centrale "G.Bovio", dell', rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Il Capitano Giotta ha, illustrato in modo puntuale, la sua esperienza,l'opera costante di controllo e di intervento della Capitaneria di Porto di Barletta per tutelare il nostro mare e garantire la sicurezza e la legalità. Anche la Dirigente Scolastica, professoressaè intervenuta, scuotendo le coscienze dei ragazzi "per non fare diventare i nostri mari delle isole di plastica come è successo nel Mar dei Caraibi" che era considerato un paradiso incontaminato con le sue acque cristalline e ora è un'isola di spazzatura. Non lasciamo soffocare i nostri mari sotto la plastica e i rifiuti e teniamo presente sempre le parole di Papa Francesco nella Prima Enciclica sull'ambienteparla di un'ecologia integrale e della necessità di riconsiderare il rapporto tra noi e il mondo che ci circonda per promuovere nei giovani la cittadinanza attiva ed indirizzarli verso il bene comune. Al termine la Dirigente Scolastica, Professoressa Grazia Di Nunno ha ringraziato il Capitano Luca Giotta "che con competenza, ha saputo porgere ai ragazzi una tematica cosi ampia e complessa, sensibilizzandoli alla tutela dell'ambiente marino e costiero, a non inquinare e a rispettare gli ecosistemi e le aree marine per promuovere una cittadinanza attiva per la valorizzazione del proprio territorio".