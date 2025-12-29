Oleoturismo
Turismo esperienziale per Capodanno

Dall’eno all'oleoturismo in cima alle preferenze

Puglia - lunedì 29 dicembre 2025 15.36
Saranno quasi 20mila gli ospiti che trascorreranno il Capodanno e i primi giorni del nuovo anno sedute a tavola negli agriturismi pugliesi, dove a spingere le prenotazioni è il desiderio di mangiare bene, ritrovare calma in un clima familiare e staccare dal caos urbano. È la stima di Coldiretti Puglia, elaborata sulla base delle indicazioni fornite dagli agriturismi di Campagna Amica e da Terranostra Puglia, l'associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti. Il quadro conferma il forte richiamo del turismo di prossimità, ma segnala anche una presenza non trascurabile di visitatori stranieri che hanno scelto la Puglia per le festività di fine e inizio anno. Nel periodo delle festività la maggioranza degli ospiti è italiana con circa l'80% della clientela, precisa Coldiretti, con soggiorni medi di tre notti, una formula che continua a piacere perché riesce a combinare riposo, scoperta del territorio e autenticità dell'esperienza. Anche nei mesi invernali, la campagna conquista non soltanto per la cucina tradizionale, ma soprattutto per le proposte di turismo esperienziale. In cima alle preferenze ci sono l'enoturismo e l'oleoturismo, seguiti dagli itinerari dedicati alla birra artigianale e ai formaggi, offerte che nel tempo hanno reso l'agriturismo un modello turistico originale e difficilmente replicabile altrove.

Si registra inoltre un incremento delle prenotazioni delle camere anche tra i giovani, che scelgono di vivere la notte di San Silvestro immersi nella quiete delle campagne, lasciandosi conquistare dai piatti della tradizione serviti nelle masserie, lontani dalle feste rumorose in piazza e dalle lunghe notti in discoteca. Una scelta condivisa sia da chi parte per una vacanza vera e propria sia da chi resta vicino casa, concedendosi una gita fuori porta in giornata, resa possibile dalla presenza capillare degli agriturismi su tutto il territorio regionale. La Puglia può contare su oltre 950 strutture agrituristiche, capaci di offrire più di 28mila posti a tavola e ben 454 attività ricreative e servizi innovativi: dall'equitazione all'escursionismo, dal trekking alle osservazioni naturalistiche, dalle cooking class ai corsi, fino alle attività sportive, alla mountain bike e alle fattorie didattiche. La riscoperta della natura si intreccia con un altro bisogno sempre più sentito: quello di stare insieme e comunicare. Il clima raccolto della campagna, soprattutto a tavola, favorisce relazioni autentiche che – secondo Coldiretti Puglia – incontrano il favore anche delle nuove generazioni, spesso presenti in piccoli gruppi di amici. Un cambiamento a cui molti agriturismi hanno risposto adattando la propria offerta.

Parallelamente cresce anche l'offerta di servizi innovativi nelle aree rurali, pensati per sportivi, amanti della natura, curiosi e ambientalisti. La prenotazione last minute resta una tendenza diffusa, ma Coldiretti Puglia raccomanda di affidarsi a strutture accreditate da associazioni di settore e di utilizzare piattaforme online come quella di Campagna Amica , senza sottovalutare il passaparola tra amici e parenti, che per le vacanze in campagna continua a essere una garanzia. L'agriturismo si conferma inoltre uno strumento chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici ed è particolarmente apprezzato da chi sceglie di viaggiare fuori stagione per scoprire un'Italia meno conosciuta, dai parchi alle campagne, dalle colline ai piccoli borghi che trainano il turismo enogastronomico. Non a caso, il 92% delle produzioni tipiche nasce in comuni con meno di cinquemila abitanti. Dall'agri-campeggio all'agri-relax, dall'accoglienza rurale essenziale ai buffet con i prodotti dell'orto, fino alle passeggiate rigeneranti nella natura, l'ampia gamma di servizi offerti dalle masserie è alla base del crescente apprezzamento da parte di turisti italiani e stranieri. In questo contesto, Terranostra è impegnata a contribuire al riposizionamento dell'offerta turistica verso modelli più sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, rispondendo a una domanda di turismo di qualità sempre più attenta non solo alle bellezze paesaggistiche, artistiche e archeologiche, ma anche alla tutela dell'ambiente, alla salubrità dei luoghi e alla riscoperta dei prodotti tipici e del buon cibo.
  • Turismo
  • Coldiretti Puglia
  • Capodanno
Verso il cenone di Capodanno : le lenticchie trionfano nel menu Territorio Verso il cenone di Capodanno : le lenticchie trionfano nel menu Una vera tradizione, simbolo di fortuna e prosperità
Natale 2025: menù a base di pesce Natale 2025: menù a base di pesce Durante le festività si registra il picco massimo dei consumi
Il Natale si festeggerà a "casa propria" Il Natale si festeggerà a "casa propria" Il trend generale registra un netto radicamento alla tradizione familiare
Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura Amministrazioni ed Enti Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura Integra il mercato agricolo tradizionale, semplificando adempimenti e costi per le imprese a tutela dei diritti dei lavoratori
Il solstizio d’inverno segna ufficialmente l’avvio della stagione "più fredda" Territorio Il solstizio d’inverno segna ufficialmente l’avvio della stagione "più fredda" Segnata da fasi molto dinamiche, con sbalzi termici evidenti e una distribuzione delle precipitazioni tutt'altro che omogenea
Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato Territorio Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia
Fake news sui prezzi dell'olio EVO per deprimere il mercato Territorio Fake news sui prezzi dell'olio EVO per deprimere il mercato L’olivicoltura italiana resta un comparto strategico non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e territoriale
La salute passa anche dalla tavola Territorio La salute passa anche dalla tavola La qualità nutrizionale degli alimenti nelle scelte d'acquisto
