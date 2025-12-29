Turismo esperienziale per Capodanno

Saranno quasi 20mila gli ospiti che trascorreranno il Capodanno e i primi giorni del nuovo anno sedute a tavola negli agriturismi pugliesi, dove a spingere le prenotazioni è il desiderio di mangiare bene, ritrovare calma in un clima familiare e staccare dal caos urbano. È la stima dielaborata sulla base delle indicazioni fornite dagli agriturismi di Campagna Amica e da Terranostra Puglia, l'associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti. Il quadro conferma il forte richiamo del turismo di prossimità, ma segnala anche una presenza non trascurabile di visitatori stranieri che hanno scelto la Puglia per le festività di fine e inizio anno. Nel periodo delle festività la maggioranza degli ospiti è italiana con circa l'80% della clientela, precisa Coldiretti, con soggiorni medi di tre notti, una formula che continua a piacere perché riesce a combinare riposo, scoperta del territorio e autenticità dell'esperienza. Anche nei mesi invernali, la campagna conquista non soltanto per la cucina tradizionale, ma soprattutto per le proposte di turismo esperienziale. In cima alle preferenze ci sono l'enoturismo e l'oleoturismo, seguiti dagli itinerari dedicati alla birra artigianale e ai formaggi, offerte che nel tempo hanno reso l'agriturismo un modello turistico originale e difficilmente replicabile altrove.Si registra inoltre un incremento delle prenotazioni delle camere anche tra i giovani, che scelgono dilasciandosi conquistare dai piatti della tradizione serviti nelle masserie, lontani dalle feste rumorose in piazza e dalle lunghe notti in discoteca. Una scelta condivisa sia da chi parte per una vacanza vera e propria sia da chi resta vicino casa, concedendosi una gita fuori porta in giornata, resa possibile dalla presenza capillare degli agriturismi su tutto il territorio regionale. La Puglia può contare su oltre 950 strutture agrituristiche, capaci di offrire più di 28mila posti a tavola e ben 454 attività ricreative e servizi innovativi: dall'equitazione all'escursionismo, dal trekking alle osservazioni naturalistiche, dalle cooking class ai corsi, fino alle attività sportive, alla mountain bike e alle fattorie didattiche. La riscoperta della natura si intreccia con un altro bisogno sempre più sentito: quello di stare insieme e comunicare. Il clima raccolto della campagna, soprattutto a tavola, favorisce relazioni autentiche che – secondo Coldiretti Puglia – incontrano il favore anche delle nuove generazioni, spesso presenti in piccoli gruppi di amici. Un cambiamento a cui molti agriturismi hanno risposto adattando la propria offerta.Parallelamente cresce anche l'offerta di servizi innovativi nelle aree rurali, pensati per sportivi, amanti della natura, curiosi e ambientalisti. La prenotazione last minute resta una tendenza diffusa, ma Coldiretti Puglia raccomanda di affidarsi a strutture accreditate da associazioni di settore e di utilizzare piattaforme online come quella di Campagna Amica , senza sottovalutare il passaparola tra amici e parenti, che per le vacanze in campagna continua a essere una garanzia. L'agriturismo si conferma inoltre uno strumento chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici ed è particolarmente apprezzato da chi sceglie di viaggiare fuori stagione per scoprire un'Italia meno conosciuta, dai parchi alle campagne, dalle colline ai piccoli borghi che trainano il turismo enogastronomico. Non a caso, il 92% delle produzioni tipiche nasce in comuni con meno di cinquemila abitanti. Dall'agri-campeggio all'agri-relax, dall'accoglienza rurale essenziale ai buffet con i prodotti dell'orto, fino alle passeggiate rigeneranti nella natura, l'ampia gamma di servizi offerti dalle masserie è alla base del crescente apprezzamento da parte di turisti italiani e stranieri. In questo contesto, Terranostra è impegnata a contribuire al riposizionamento dell'offerta turistica verso modelli più sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, rispondendo a una domanda di turismo di qualità sempre più attenta non solo alle bellezze paesaggistiche, artistiche e archeologiche, ma anche alla tutela dell'ambiente, alla salubrità dei luoghi e alla riscoperta dei prodotti tipici e del buon cibo.