Truffe: Vergognoso inganno nelle mense contro bambini ed anziani

ma soprattutto 'salva salute' che ha scoperto un inganno colpevole e ancora più odioso perché coinvolge le mense scolastiche e collettive dove mangiano bambini e anziani. E' Coldiretti Puglia ad esprimere plauso all'indagine coordinata dalla procura di Lecce, condotta dalla guardia di finanza e dall'ICQRF l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi di Puglia e Basilicata, secondo cui, spacciato come extravergine di oliva, e destinato ai servizi di refezione di scuole primarie, dell'infanzia e per anziani. "L'azione di contrasto delle forze dell'ordine è determinante conperché mettono a rischio la salute delle persone, si fondano sull'inganno e colpiscono soprattutto quanti dispongono di una ridotta capacità di spesa e sono costretti a rivolgersi ad alimenti a basso costo, ma soprattutto bambini e anziani addirittura anche nelle mense", dichiarapresidente di Coldiretti Puglia."Il valore dell'olio Evo made in Puglia è noto in tutto il mondo, per le sue qualità organolettiche, nutrizionali, funzionali e paesaggistiche, riconosciute anche a livello scientifico, con i consumi di olio extravergine italiano sono cresciuti del 3% a dimostrazione del fatto che", aggiunge il direttore regionaleCon una stima di 90 milioni di pasti all'anno per 585.000 studenti nella sola refezione della scuola dell'obbligo, uno strumento per qualificare i pasti somministrati nella refezione scolastica viene dal protocollo d'intesa tra Coldiretti Puglia e ANCI della Puglia che imprime una svolta salutista, eliminando i cibi ultra-formulati e con glifosate dai menù, privilegiando negli appalti i cibi locali e a km 0 che valorizzano le realtà produttive locali e riducono i troppi passaggi intermedi.garantendo – spiega- che nei capitolati degli appalti sia prevista la presenza di prodotti agroalimentari, olio extravergine made in Italy, frutta e verdura rigorosamente stagionali e del territorio, oltreché di cibi 'glifosato free' e non siano utilizzati alimenti ultra-formulati.che minacciano le giovani generazioni, dove i cibi ultra-formulati stanno prendendo sempre più spazio, facendo crescere l'allarme nelle famiglie. Proprio le scuole devono diventare parte attiva nella concreta diffusione e promozione della Dieta mediterranea, intensificando i percorsi di educazione alimentare nelle scuole. Per aiutare tutto il sistema scolastico e le famiglie ad alimentare al meglio le giovani generazioni e l'intero nucleo familiare, da anni il Progetto di Educazione alla Campagna Amica agevola l'incontro tra i bambini e i prodotti agricoli 'fatti' dagli agricoltori. In Puglia negli ultimi 10 anni sono stati coinvolti nel progetto delle masserie didattiche 250mila bambini e 480 scuole, di cui il 70% nella fascia d'età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori.