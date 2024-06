TRENORD in cerca di futuri capitreno

dalle ore 12,00 di martedì 4 giugno, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 20 giugno 2024, secondo le indicazioni che saranno rese disponibili sulla pagina "Lavora con noi" del sito trenord.it per quella corsa, è il volto che l'azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l'assistenza. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall'azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. Al termine del corso, che avrà durata di sei mesi, i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio. Sono passaggi necessari per conseguire l'abilitazione a capotreno.Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.