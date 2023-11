Trasparenza amministrativa e diritto di accesso nella Regione Puglia

Si sono svolti oggi i lavori dell'annualeorganizzata dal RPCT regionale, supportato dalla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria generale della Presidenza regionale. Focus quest'anno sucon una particolare attenzione all'accesso agli atti e all'accesso civico semplice e generalizzato per i cittadini e per la maggior parte degli stakeholders dell'ente Regione. "Oggi abbiamo parlato di accesso civico e trasparenza – ha spiegatosegretario generale della Presidenza che ha portato i saluti del presidente Emiliano – per una funzione pubblica aperta, vocata alla piena realizzazione dei parametri dell'art. 97 della Costituzione. E' stata anche l'occasione per discutere del nuovo strumento unitario di programmazione, il PIAO, previsto dalla legge nazionale nel quadro del rafforzamento della capacità amministrativa. Il PIAO è finalizzato ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa, in ottica di progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi. Questa sarà la sfida del prossimo triennio , supportata dall'utilizzo ottimale delle risorse tecnologiche. La Regione lavora a questo già dal 2021, con le linee di azione dell'Agenda digitale che indirizzano il percorso di innovazione e transizione digitale dell'organizzazione regionale".Secondo, responsabile della Trasparenza della Regione Puglia "Tendiamo verso un continuo miglioramento e puntiamo a potenziare la trasparenza all'interno della Regione, sia tramite la trasparenza dell'agire amministrativo con la pubblicazione di tutti gli atti fondamentali sul portale regionale, che con il potenziamento dell'esercizio del diritto di accesso dei cittadini attraverso tutti gli strumenti possibili, creando la maggiore partecipazione del cittadino. Oggi abbiamo parlato del rapporto tra trasparenza e accesso agli atti. Non abbiamo preso in considerazione solo l'accesso documentale ma anche l'accesso civico, uno strumento molto utilizzato dai cittadini. Abbiamo avuto la partecipazione e il contributo di relatori estremamente qualificati, provenienti da contesti molto diversi, dal mondo accademico, dalla magistratura, dal mondo delle professioni e che hanno guardato alla questione della trasparenza e dell'accesso da visuali diverse, per un dibattito che è stato interessante e proficuo".I lavori sono stati moderati dalla presidente dell'OIV – organismo indipendente di valutazione della Regione,. Sono intervenuti tra gli altri oggi:segretaria generale del Consiglio regionale, il prof.(Università di Perugia), il prof.(Uniba), il dott.(Formez), il prof.(Università Tor Vergata Roma), l'avv.(Commissione nazionale per l'accesso ai documenti amministrativi) e il dott. Giuseppe Allegretta (Tar Puglia).