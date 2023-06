Telemedicina: Un premio europeo alla Puglia e all'ARESS

La Puglia è stata premiata ancora una volta a Bruxelles per la sua esperienza nella telemedicina. Nella conferenza finale di DT4Regions ad AReSS Puglia è andato, lo scorso 22 giugno, uno dei due premi previsti, quello dellamentre all'Università di Brno è andata quella dellaA illustrare l'esperienza pugliese e a ritirare il premio c'eradirettore generale di AReSS. "Una grande soddisfazione non per gli sforzi fatti - dice Gorgoni - ma per quelli che stiamo facendo in questi mesi per rendere stabile e definitiva l'esperienza allargandola ulteriormente ad altre patologie oncologiche, dopo quella senologica, e alle malattie rare. La Centrale ha inoltre tutte le premesse tecnologiche e organizzative per essere l'orchestratore regionale delle quaranta centrali operative territoriali finanziate dal PNRR per la Puglia, aprendo così la possibilità di un unico sistema digitale di accesso e continuità delle cure"DT4REGIONS è un'azione preparatoria del Parlamento Europeo che ha come obiettivo la creazione di una piattaforma europea per le Regioni su cui censire e abilitare soluzioni di intelligenza artificiale AI e Big Data sulle più svariate aree di intervento delle pubbliche amministrazioni, dalla pianificazione urbanistica al controllo del territorio, dalla gestione dei trasporti a quella dei rifiuti, dalla protezione civile alla sanità.Allo stesso tempo, il suo obiettivo è migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione promuovendo sempre più servizi progettati attorno al cittadino. In questo contesto, le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare la piattaforma sia per rafforzare la propria capacity building che per apprendere dalle altre esperienze regionali censite e promosse.Le "Azioni Preparatorie" EU sono interventi europei preliminari alla stesura di leggi, direttive e regolamenti e l'essere censiti in una di esse comporta il prestigio di essere piloti di futuro per l'intera Unione.Nell'ambito del progetto il consorzio ha selezionato per la fase finale solo le dodici esperienze più innovative e promettenti d'Europa tra le quali sono state premiate quella pugliese e quella ceca.Le altre esperienze finaliste venivano da Gran Bretagna (Londra), Svizzera (Zurigo), Spagna (Barcellona), Olanda (Utrecht), Polonia (Wielkopolska), Francia (Occitania), Italia (Rimini), Spagna (Navarra) e Repubblica Ceca (Brno) e riguardavano.AReSS Puglia ha conseguito il DT4Regions Award (secondo premio in Europa oltre ai cinque italiani) per COReHealth, la Centrale di telemedicina delle reti cliniche che proprio lunedì scorso ha superato gli ottomila arruolamenti sulla rete oncologica in un anno.L'Università Tecnologica di Brno ha invece conseguito il riconoscimento per un sistema di intelligenza artificiale per gestire le chiamate telefoniche nelle grandi emergenze.