Talenti digitali cercasi: nuove opportunità nella BAT

Corsi nati per rispondere alla domanda di competenze digitali

Formazione esperienziale e accesso rapido al lavoro

Nuove opportunità per i giovani della: apartono i corsi gratuiti dell', uno dei centri di eccellenza italiani nella formazione terziaria professionalizzante in ambito digitale e informatico. Sono gliper iscriversi ai percorsi post diploma del, dedicati alla formazione di, una delle figure più richieste nel mercato ICT nazionale e internazionale, che si svolgeranno presso il Learning Lab diin Via Imbriani, n.27. Il corsoprepara professionisti capaci di progettare e sviluppare software, gestire database, analizzare Big Data e lavorare su piattaforme Cloud e di Intelligenza Artificiale. Un percorso che risponde concretamente alla crescente domanda di competenze digitali anche nel tessuto produttivo del sud della Puglia, dove l'innovazione è sempre più al servizio di settori trasversali come la, ile ilI percorsi dell'ITS Apulia Digital si basano su una didattica laboratoriale e orientata alla pratica, finanziata daltramite i fondi, in collaborazione con lae con il contributo delle imprese aderenti al. L'obiettivo è formare, pronti a inserirsi in un mercato del lavoro in costante evoluzione. Il settore ICT, infatti, è oggi il motore della trasformazione digitale di ogni comparto produttivo, ma in Italia persiste un forte disallineamento tra domanda e offerta di competenze: le imprese cercano sviluppatori, esperti di sicurezza informatica e professionisti dell'intelligenza artificiale, ma spesso non riescono a trovarli. Gli, come Apulia Digital, nascono proprio per colmare questo divario. La, attiva dal 2016, integra formazione teorica e pratica grazie al coinvolgimento diretto delle aziende: oltre ilproviene dal mondo produttivo, garantendo una formazione concreta, aggiornata e perfettamente aderente alle esigenze del mercato.Il modello dell'ITS Apulia Digital si fonda sul principio del. Il(720 su 1.800) è dedicato a, mentre il resto delle attività si svolge in. Dopo circa un anno di formazione in aula, gli studenti vivono un'esperienzache spesso si trasforma in un contratto di lavoro. I numeri parlano chiaro: oltre l'trova occupazione entro dodici mesi dal diploma, con punte che raggiungono il. Un'offerta formativa di alto livello che permette ai giovani didi costruire un futuro professionale qualificato, con prospettive di carriera concrete e dinamiche.Al termine del percorso, gli studenti conseguono il, riconosciuto dale valido in tutta Europa, anche per la partecipazione a concorsi pubblici. Gli studenti possono inoltre accedere a, e ottenereper proseguire gli studi in ambito ICT. Con, l'conferma la sua missione: formare i professionisti che guideranno la, portando innovazione e competenze d'eccellenza anche a