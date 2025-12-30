Dieta mediterranea
Dieta mediterranea
Territorio

Sulle tavole, il 'Made in Italy' al sicuro anche nel 2026

La proroga del decreto interministeriale dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine degli alimenti fondamentali della dieta quotidiana

Italia - martedì 30 dicembre 2025 19.54
Il Made in Italy al sicuro anche nel 2026 sulle tavole degli italiani con l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell'ingrediente principale dalla pasta al latte, dal pomodoro ai salumi per proteggere qualità e trasparenza. A darne notizia è Coldiretti Puglia, commentando il decreto interministeriale di proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine, firmato dai ministri dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e della Salute Orazio Schillaci, come fortemente richiesto dalla Coldiretti. Si tratta di un passaggio decisivo, evidenzia Coldiretti Puglia, per evitare che vengano commercializzati come italiani prodotti realizzati con ingredienti di bassa qualità provenienti dall'estero, che non rispettano gli elevati standard produttivi garantiti dal sistema nazionale. La proroga del decreto assicura maggiore trasparenza sull'origine reale di alimenti fondamentali della dieta quotidiana, che rappresentano circa tre quarti della spesa delle famiglie, anche se restano ancora scoperte alcune filiere. L'etichettatura di origine obbligatoria rappresenta una battaglia storica della Coldiretti, avviata a livello europeo nel 2002 dopo l'emergenza della mucca pazza, con l'obiettivo di garantire rintracciabilità, sicurezza alimentare e fiducia dei consumatori. Nel tempo il percorso di trasparenza ha compiuto passi importanti. Nel 2021 è diventata obbligatoria l'indicazione di origine per salami, mortadella e prosciutti, seguita da quella per pelati, polpe, concentrato e altri derivati del pomodoro, introdotta con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2018, valido per prodotti composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

Già il 13 febbraio 2018 era entrato in vigore l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del grano per la pasta e del riso, mentre in precedenza erano stati raggiunti altri traguardi significativi. Il 19 aprile 2017 era scattato l'obbligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati, dopo che già nel 2005 era stata introdotta l'etichetta di origine per il latte fresco e per il pollo Made in Italy. Dal 1° gennaio 2008 è inoltre obbligatoria l'indicazione di origine per la passata di pomodoro. A livello comunitario, conclude Coldiretti, il percorso verso una maggiore trasparenza è partito dalla carne bovina nel 2002, si è esteso dal 2003 all'ortofrutta fresca con l'indicazione di varietà, qualità e provenienza, dal 2004 alle uova con il codice identificativo e al miele, per il quale è obbligatorio indicare il Paese di raccolta. Più recentemente la Commissione Europea ha chiarito che l'indicazione di origine è obbligatoria anche per funghi e tartufi spontanei. Un impegno che Coldiretti ha spinto a livello europeo, con il lancio di una proposta di legge di iniziativa popolare europea per mettere finalmente in trasparenza tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione Europea. Solo con una normativa chiara e trasparente sarà possibile porre fine all'inganno dei prodotti esteri camuffati da Made in Italy, oggi reso possibile dalle falle del codice doganale europeo, che consente l'"italianizzazione" dei cibi anche dopo semplici trasformazioni marginali effettuate nel nostro Paese. Secondo l'ultimo rapporto Coldiretti/Censis, l'87% degli italiani apprezza particolarmente l'italianità, da cui si sente garantito, e sarebbe disposto a spendere qualche euro in più rispetto a prodotti analoghi di altra provenienza. Tale propensione riguarda anche oltre l'85% dei redditi più bassi, che a tavola, anche in momenti di difficoltà, desidera comunque qualità, sicurezza e salubrità.
  • Made in Italy
  • Coldiretti Puglia
Francesco Massa non è più tra noi
30 dicembre 2025 Francesco Massa non è più tra noi
Invochiamo insieme il dono della serenità : "Pacem in Terris "
30 dicembre 2025 Invochiamo insieme il dono della serenità : "Pacem in Terris"
Altri contenuti a tema
Capodanno: la tradizione dei dodici chicchi d’uva a tavola Turismo Capodanno: la tradizione dei dodici chicchi d’uva a tavola Le tipicità del territorio protagoniste dall’antipasto al dolce del menu
Turismo esperienziale per Capodanno Turismo Turismo esperienziale per Capodanno Dall’eno all'oleoturismo in cima alle preferenze
Verso il cenone di Capodanno : le lenticchie trionfano nel menu Verso il cenone di Capodanno : le lenticchie trionfano nel menu Una vera tradizione, simbolo di fortuna e prosperità
Natale 2025: menù a base di pesce Turismo Natale 2025: menù a base di pesce Durante le festività si registra il picco massimo dei consumi
Il Natale si festeggerà a "casa propria" Turismo Il Natale si festeggerà a "casa propria" Il trend generale registra un netto radicamento alla tradizione familiare
Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura Amministrazioni ed Enti Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura Integra il mercato agricolo tradizionale, semplificando adempimenti e costi per le imprese a tutela dei diritti dei lavoratori
Il solstizio d’inverno segna ufficialmente l’avvio della stagione "più fredda" Il solstizio d’inverno segna ufficialmente l’avvio della stagione "più fredda" Segnata da fasi molto dinamiche, con sbalzi termici evidenti e una distribuzione delle precipitazioni tutt'altro che omogenea
Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia
Capodanno: la tradizione dei dodici chicchi d’uva a tavola
30 dicembre 2025 Capodanno: la tradizione dei dodici chicchi d’uva a tavola
Delicata operazione di soccorso in mare della Guardia Costiera di Barletta
30 dicembre 2025 Delicata operazione di soccorso in mare della Guardia Costiera di Barletta
Canosa: rientrato l’allarme ordigno a Palazzo di Città
30 dicembre 2025 Canosa: rientrato l’allarme ordigno a Palazzo di Città
Il teatro valorizza la cultura come strumento di crescita civile e coesione sociale
30 dicembre 2025 Il teatro valorizza la cultura come strumento di crescita civile e coesione sociale
S'intitola  "LA CANOSA SCOMPARSA ", il  Calendario 2026 de  "Il Campanile "
29 dicembre 2025 S'intitola "LA CANOSA SCOMPARSA", il  Calendario 2026 de "Il Campanile"
Riflettori accesi sul patrimonio archeologico di Canosa di Puglia
29 dicembre 2025 Riflettori accesi sul patrimonio archeologico di Canosa di Puglia
Puglia: Il Cross del Salento inaugura la stagione invernale 2026
29 dicembre 2025 Puglia: Il Cross del Salento inaugura la stagione invernale 2026
Botti illegali: una scelta che ferisce tutti
29 dicembre 2025 Botti illegali: una scelta che ferisce tutti
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.