Sul PPA di Canosa sono in corso una serie di iniziative

Come preannunciato, su richiesta dellaunitamente ai Consiglieri Comunaliil Consigliere Regionale di Forza Italiaha chiesto un'audizione in III Commissione per quanto attiene il PPA di Canosa. Lo scorso 30 luglio si è tenuta l'audizione presso la Regione Puglia. Relativamente alla opportunità di capire quali sono le prospettive future del PPA (Postazione post acuzie) di Canosa, il consigliere regionale Francesco La Notte ha chiesto di convocare in audizione l'assessore alla sanità, il direttore generale dell'Asl BT ed il direttore del Dipartimento salute. Nello specifico, il consigliere La Notte ha evidenziato che su sollecitazione di alcuni consiglieri comunali di Canosa, ha ritenuto opportuno che si avesserovisto che ormai da tempo persistea causa della mancanza di attrezzature ed apparecchiature sanitarie utili per fornire primaria assistenza nella Postazione fissa medicalizzata. Inoltre, ha chiesto di avere notizie circa la reale situazione attuativa in merito alla localizzazione del Centro Risvegli previsto per il PPA.A dare delle informazioni aggiornate sulla situazione del PPA di Canosa, è intervenuto il commissario straordinario dell'ASL BT, la quale ha comunicato cheche riguardano in particolar modo i lavori per, prevista per fine settembre, ma anche interventi per l'acquisizione di grandi macchine come la TAC a seguito del finanziamento riveniente dal fondo FSC, fermo restando che la vocazione del PPA è quella della riabilitazione, dove anche la cardiologia riabilitativa funziona molto bene.Quanto ala direttrice Dimatteo ha spiegato che con delibera di giunta regionale n.. 1598 del 2020 l'Azienda è stata autorizzata all'affidamento della gestone percon le tariffe applicate da una delibera del 2017, però il percorso riguardante la gestione si è bloccato perché la procedura di gara è andata deserta, in quanto non appetibile sul mercato a causa della tariffa considerata poco remunerativa. Adesso è al vaglio della ASL BT la considerazione di assumersi la gestione per una quantificazione pari a 7 milioni e 600 mila euro, ma nello stesso tempo è stato avviato un percorso di valutazione di varie ipotesi tra cui quella dell'acquisizione delle apparecchiature da parte dell'ASL con l'esternalizzazione della gestione, o quella più plausibile di convincere la Giunta a rivedere le tariffesono state fornite dal direttore responsabile del servizio 118 per l'Asl BTdicendo che i punti di emergenza hanno una gestione eccellente. In conclusione dei lavori sul punto, è intervenuto il consigliereper il quale la notizia più importante è che si può affermare che ilma che ha già ripreso una fase di messa a moto e potrebbe diventare una struttura di riferimento per tutto il territorio.