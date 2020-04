Strutture alberghiere per l’emergenza covid-19

Regione Puglia e Protezione civile hanno promosso un incontro con le Associazioni di categoria del turismo per destinare alcuneCon una conference call, promossa dall'assessore all'Industria turistica e culturale,e daDirigente Sezione Protezione civile in Puglia, alla quale hanno partecipato il direttore del Dipartimento,il dirigente di sezione,e i rappresentanti di Confcommercio, Confindustria, Confesercenti e Confcooperative, è stato avviato oggi un percorso che in tempi strettissimi porterà alla firma di un protocollo che consentirà alla Protezione civile di avere la disponibilità di strutture alberghiere in Puglia che si prestano ad accogliere due tipologie di persone, secondo i fabbisogni dichiarati dalla Protezione Civile.er questa seconda categoria laha già fatto una prima valutazione sui numeri: sarebbero circa 1.500 persone."Ci rendiamo conto della situazione drammatica per gli operatori del turismo ed anzi stiamo varando anche nuove misure per il sostegno economico in questo difficile momento. E siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria viene al primo posto; ringraziamo per questo quanti in questo difficile momento sono disponibili ad offrire le proprie strutture per aiutare il lavoro della Protezione Civile nel contenimento del contagio nella nostra regione".