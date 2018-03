Street Food di Campagna Amica

Latorna ae per allietare consumatori, turisti e atleti, da sabato 10 marzo e fino alla tarda serata di domenica 11 marzo, sulpresenta nuovamente lodi, con l'obiettivo di far conoscere le caratteristiche distintive della produzione agroalimentare che hanno permessoPanzerotti, panini con hamburgher e salsiccia, pettole, frittelle, spremute e bicchieri di frutta e verdura, salumi, formaggi e birra alla spina accompagneranno il fine settimana delle migliaia di persone che si riverseranno sul lungomare di Bari, attirati dall'evento di"Ogni occasione – dichiara– è opportuna e utile per sostenere la riscossa della nostra campagna ancheIl nostro agroalimentare è il più apprezzato, ma anche il più copiato nel mondo. Sarà l'ennesima opportunità per far conoscere le nostre produzioni autentiche che nascono da un territorio unico ed inimitabile". La Puglia può contare su 233 prodotti riconosciuti tradizionali dal MIPAF, 9 prodotti DOP (5 oli extravergini, Pane di Altamura, canestrato pugliese, mozzarella di bufala e oliva Bella di Cerignola) e 29 vini DOC, oltre a 632 varietà vegetali a rischio estinzione. E' tra le prime 3 regioni produttrici di cibo biologico con 4.803 produttori e la prima per numero di trasformatori con 1.796 operatori. "Coldiretti e Campagna Amica stanno 'coltivando' – spiega il– un dialogo continuo e diretto tra le imprese agricole ed i consumatori, utile a far conoscere la qualità dei prodotti e lo stretto legame esistente tra le produzioni agroalimentari ed il territorio che rappresenta un volano importante per l'economia non solo agricola di questa regione. E' l'enogastronomia il cavallo di battaglia della Puglia turistica extra-alberghiera che ha registrato, secondo gli ultimi dati diffusi da ISTAT, rispetto all'anno precedente, un + 10,9% rispetto alla crescita del 4,2% in Italia (Fonte dati Istat), elemento utile alla tanto agognata destagionalizzazione dell'offerta turistica"