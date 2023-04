Canosa : Stralciate le cartelle esattoriali di importo residuo fino a 1000 euro

E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, su proposta della Giunta Comunale guidata dal Sindaco Malcangio, la delibera avente ad oggetto lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a 1000 euro riguardante, nello specifico, Tari, Imu e sanzioni per codice della strada. Ad illustrare il provvedimento all'Assise Comunale è stato il consigliere con delega al Bilancio Fabio Farfalla: nel dettaglio, la misura va ad interessare i tributi comunali iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Preso atto della L.29 dicembre 2022 n.197 che definisce una serie di misure di definizione agevolata e nella fattispecie il comma 229 BIS introdotto dalla L. 14 del 24 febbraio 2023 che riconosce al nostro Comune la facoltà di neutralizzare i debiti di importo residuo fino a 1000 euro, l'Amministrazione Comunale ancora una volta ha voluto manifestare la propria vicinanza alla cittadinanza, alleggerendo da un punto di vista impositivo i contribuenti in difficoltà anche e soprattutto in virtù del momento storico che si sta attraversando.