SPORT e SAFEGUARDING : un Convegno per approfondire

A partire dalle,00presso lal'interessante convegno organizzato dal CONI Puglia e aperto a tutte le Associazioni Sportive della BAT, ai dirigenti di società dilettantistiche, ai commercialisti e a tutti coloro che gravitano intorno al mondo dello Sport. Dal 1° gennaio 2026, salvo altre eventuali proroghe, le ASD e SSD dovranno affrontare importanti cambiamenti normativi che influenzeranno significativamente la loro gestione amministrativa. Due in particolare. Primo:Le ASD dovranno aprire una partita iva (se non già attiva) e iniziare a emettere fatture elettroniche o scontrini fiscali anche per le entrate esenti da iva come i pagamenti per attività istituzionali. Secondo: laIl decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n.39 conosciuto come "Safeguarding", intitolato "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", promuove un maggiore impegno e sensibilità nel mondo dello sport. Questo decreto incentiva la creazione di un ambiente inclusivo, che rispetti la dignità e i diritti di tutti i partecipanti alle attività sportive, introducendo dei requisiti specifici, ben dettagliati, che devono rispettare le società sportive. Gli obiettivi principali includono: Parità di genere tra uomo e donna ; Tutela dei minori; Contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Per raggiungere questi obiettivi vengono adottate misure preventive e di controllo denominate "safeguarding". Le ASD non potranno procedere con l'iscrizione al registro RASD senza l'indicazione nello Statuto di tale importante figura. A parlare di questi importanti e delicati argomenti saranno due esperti della Scuola Regionale dello Sport del CONI, Gaetano PONTRELLI e Ilaria TORNESELLO. Il Convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio ANGARANO, e da quelli del Presidente del CONI Puglia, Angelo GILIBERTO. A moderare l'incontro ci sarà il Delegato provinciale del CONI, Antonio RUTIGLIANO.