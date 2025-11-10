Antonio Rutigliano
Antonio Rutigliano
sport

SPORT e SAFEGUARDING : un Convegno per approfondire

A Bisceglie l’interessante convegno organizzato dal CONI Puglia

BAT - lunedì 10 novembre 2025 16.17
A partire dalle ore 17,00 mercoledì 19 novembre 2025 avrà luogo a Bisceglie, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi , l'interessante convegno organizzato dal CONI Puglia e aperto a tutte le Associazioni Sportive della BAT, ai dirigenti di società dilettantistiche, ai commercialisti e a tutti coloro che gravitano intorno al mondo dello Sport. Dal 1° gennaio 2026, salvo altre eventuali proroghe, le ASD e SSD dovranno affrontare importanti cambiamenti normativi che influenzeranno significativamente la loro gestione amministrativa. Due in particolare. Primo: l'OBBLIGO di Partita Iva e Documentazione Fiscale. Le ASD dovranno aprire una partita iva (se non già attiva) e iniziare a emettere fatture elettroniche o scontrini fiscali anche per le entrate esenti da iva come i pagamenti per attività istituzionali. Secondo: la NOMINA del RESPONSABILE SAFEGUARDING. Il decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n.39 conosciuto come "Safeguarding", intitolato "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", promuove un maggiore impegno e sensibilità nel mondo dello sport. Questo decreto incentiva la creazione di un ambiente inclusivo, che rispetti la dignità e i diritti di tutti i partecipanti alle attività sportive, introducendo dei requisiti specifici, ben dettagliati, che devono rispettare le società sportive. Gli obiettivi principali includono: Parità di genere tra uomo e donna ; Tutela dei minori; Contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Per raggiungere questi obiettivi vengono adottate misure preventive e di controllo denominate "safeguarding". Le ASD non potranno procedere con l'iscrizione al registro RASD senza l'indicazione nello Statuto di tale importante figura. A parlare di questi importanti e delicati argomenti saranno due esperti della Scuola Regionale dello Sport del CONI, Gaetano PONTRELLI e Ilaria TORNESELLO. Il Convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio ANGARANO, e da quelli del Presidente del CONI Puglia, Angelo GILIBERTO. A moderare l'incontro ci sarà il Delegato provinciale del CONI, Antonio RUTIGLIANO.
  • Bisceglie
  • CONI Puglia
La PAROLA come balsamo, non come arma
10 novembre 2025 La PAROLA come balsamo, non come arma
Agricoltura, acqua e semplificazione amministrativa le priorità per la Puglia
10 novembre 2025 Agricoltura, acqua e semplificazione amministrativa le priorità per la Puglia
Altri contenuti a tema
B2: Va ai Lions Bisceglie il derby della BAT Basket B2: Va ai Lions Bisceglie il derby della BAT Passi in avanti per la Canusium Basket ma serve più continuità
Sensibilizzare a prendersi cura dei propri occhi Notizie Sensibilizzare a prendersi cura dei propri occhi Oltre 200 pazienti all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie per la Giornata Mondiale della vista
C’è una Puglia sportiva che vince e convince Altri sport C’è una Puglia sportiva che vince e convince La nota di Angelo Giliberto, Presidente Coni Puglia
Emozioni infinite sulle due ruote Ciclismo Emozioni infinite sulle due ruote Bisceglie protagonista del Campionato Italiano Pump Track
Il meglio del Pump Track italiano a Bisceglie Ciclismo Il meglio del Pump Track italiano a Bisceglie Affascina i più giovani per i suoi aspetti ludici e adrenalinici
Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari Amministrazioni ed Enti Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari A Bisceglie, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore
La startup LexSA vince il Premio DIGITHON 2025 Eventi e cultura La startup LexSA vince il Premio DIGITHON 2025 Al secondo posto my iNDUSTRIES, al terzo IpaziaSpace
BatCam : la sicurezza è nella rapidità Amministrazioni ed Enti BatCam : la sicurezza è nella rapidità Innovativo strumento tecnologico presentato dalla Questura di Barletta Andria Trani a DigithON
Il primato del pubblico sugli interessi privati è la sola vera risposta alla marginalizzazione dei territori
10 novembre 2025 Il primato del pubblico sugli interessi privati è la sola vera risposta alla marginalizzazione dei territori
Caputo firma la vittoria del Canosa
10 novembre 2025 Caputo firma la vittoria del Canosa
Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano
9 novembre 2025 Vincenzo Rotondo premiato a Golosaria Milano
Gli alberi monumentali della Puglia, patrimonio verde delle comunità
9 novembre 2025 Gli alberi monumentali della Puglia, patrimonio verde delle comunità
Regionali 2025: Il centro-destra rappresenta la svolta
9 novembre 2025 Regionali 2025: Il centro-destra rappresenta la svolta
Prima Giornata “per il ricordo nelle Chiese particolari dei propri santi, beati, venerabili e servi di Dio”
9 novembre 2025 Prima Giornata “per il ricordo nelle Chiese particolari dei propri santi, beati, venerabili e servi di Dio”
Santa Messa in suffragio di don Peppino Pinnelli
9 novembre 2025 Santa Messa in suffragio di don Peppino Pinnelli
L'Intelligenza Artificiale può essere una grande alleata dell’uomo
8 novembre 2025 L'Intelligenza Artificiale può essere una grande alleata dell’uomo
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.