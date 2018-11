Sostegno alle imprese per l'innovazione tecnologica

"E' stato approvato su mia proposta in Giunta l'Avviso pubblicoLa Regione intende agevolare progetti di investimento in innovazione offrendo un supporto all'acquisizione di servizi avanzati da parte delle imprese pugliesi. Con l'obiettivo di implementare processi di sviluppo virtuosi e non occasionali, di acquisire idee e brevetti, di accedere a conoscenze e tecnologie disponibili anche fuori dalla regione; in definitiva, di promuovere l'effettivo trasferimento di conoscenze dall'ambito della ricerca a quello della concreta attività imprenditoriale.L'auspicio è che l'accesso agli incentivi previsti nell'Avviso incoraggi queste imprese anche a creare forme di collaborazione e/o fusione per affrontare al meglio i rapidi cambiamenti dell'era digitale. "Per queste ragioni l'Avviso prevede che i progetti possano essere presentati in forma singola o associata (Consorzi, ATI, Reti, ecc.). "Saranno finanziati, con fondi del Programma Operativo FESR Puglia 2014/20, progetti di innovazione riferiti a tre Aree: Manifattura sostenibile, Salute dell'uomo e dell'ambiente, Comunità digitali, creative e inclusive." E' quanto riporta una nota dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico,