Situazione sanitaria delle scuole in Puglia

Si è tenuto questo pomeriggio l'incontro con l', il coordinamento regionale di UdS Puglia, USR Puglia e Dipartimento della Salute della Regione Puglia per discutere della situazione sanitaria delle scuole pugliesi, alla luce della nuova ondata di contagi. Tre i temi particolarmente urgenti sul tavolo della discussione: i tamponi, l'uso delle mascherine e i servizi di trasporti.Sul versante mascherine l'assessore Leo ha annunciato che, in seguito all'analisi effettuata dall'Usr Puglia su tempi di distribuzione e fabbisogno dei dispositivi di protezione per gli studenti, integrerà, se ritenuto necessario, con l'acquisto di nuove mascherine Fp2 da mettere a disposizione degli studenti e studentesse della Puglia.La Regione Puglia ha anche messo a disposizione risorse regionali per consentire agli studenti di essere sottoposti a tampone, su richiesta del medico di base o del pediatra.Sul fronte trasporti, l'assessore regionale Leo si è impegnato alla convocazione, nei prossimi giorni, di un tavolo tecnico dedicato,alla presenza dell'assessore al ramo, per individuare soluzioni congiunte e condivise che garantiscano la massima sicurezza a tutti, anche per gli studenti pendolari."Oggi pomeriggio ho voluto incontrare una rappresentanza studentesca della Puglia, con l'Ufficio scolastico regionale e ilDipartimento della Salute. Un confronto utile e produttivo che ci ha visti convergere su molti punti, soprattutto sulla volontà di garantire le condizioni di massima sicurezza a chi frequenta ogni giorno la scuola, a chi non vuole rinunciare alla didattica in presenza. Ascoltare le loro istanze e le loro idee è sempre utile, solo insieme possiamo affrontare questa complessa situazione. Il diritto allo studio passa anche dalla sicurezza, stiamo lavorando affinché gli studenti e le loro famiglie vivano serenamente la loro dimensione scolastica" ha commentato l'assessore regionale Leo."Siamo soddisfatti dell'incontro avvenuto oggi, per gli impegni assunti dall'amministrazione regionale in materia di sicurezza e per il dialogo sempre aperto con l'assessore Leo. Siamo certi del suo impegno nell'individuazione di soluzioni. Attendiamo gli sviluppi sul versante dei trasporti con la convocazione di un tavolo tecnico, per permettere ai nostri colleghi pendolari di viaggiare con tranquillità" ha dichiarato il coordinatore di UdS Puglia, Stefano Mariano.--