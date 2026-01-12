"Oggi ho avuto il piacere di incontrare in Provincia del neo Prefetto di Barletta-Andria-Trani Flavia Anania, con cui ho potuto avviare un primo confronto sulle principali esigenze e criticità del nostro territorio. Le ho assicurato tutto il supporto dell'istituzione provinciale per le iniziative che intenderà mettere in campo, soprattutto sul fronte della sicurezza pubblica che resta una delle priorità assolute per i cittadini. La sesta provincia è costituita da pochi Comuni, ma è una realtà importantissima per la Puglia con un suo tessuto economico e produttivo, culturale e sociale che va sostenuto e tutelato. Siamo pronti a lavorare insieme con spirito di collaborazione e la ringrazio fin da ora per l'impegno che condivideremo". E' quanto riporta la nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.