Bernando Lodispoto
Bernando Lodispoto
Amministrazioni ed Enti

Siamo pronti a lavorare insieme con spirito di collaborazione

Il presidente della Provincia Bernando Lodispoto ha incontrato il neo Prefetto di Barletta AndriaTrani Flavia Anania

BAT - lunedì 12 gennaio 2026 15.42
"Oggi ho avuto il piacere di incontrare in Provincia del neo Prefetto di Barletta-Andria-Trani Flavia Anania, con cui ho potuto avviare un primo confronto sulle principali esigenze e criticità del nostro territorio. Le ho assicurato tutto il supporto dell'istituzione provinciale per le iniziative che intenderà mettere in campo, soprattutto sul fronte della sicurezza pubblica che resta una delle priorità assolute per i cittadini. La sesta provincia è costituita da pochi Comuni, ma è una realtà importantissima per la Puglia con un suo tessuto economico e produttivo, culturale e sociale che va sostenuto e tutelato. Siamo pronti a lavorare insieme con spirito di collaborazione e la ringrazio fin da ora per l'impegno che condivideremo". E' quanto riporta la nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.
  • Provincia BAT
  • Bernando Lodispoto
La Desolata alla mostra “Sacri Sguardi – tra la storia e il virtuale”
12 gennaio 2026 La Desolata alla mostra “Sacri Sguardi – tra la storia e il virtuale”
La Puglia al vertice della classifica nazionale per l’agricoltura biologica
12 gennaio 2026 La Puglia al vertice della classifica nazionale per l’agricoltura biologica
Altri contenuti a tema
L’inerzia dell’amministrazione Lodispoto che deve dimettersi Politica L’inerzia dell’amministrazione Lodispoto che deve dimettersi La nota dei consiglieri di opposizione di centro-destra
Lodispoto valuti dimissioni, cittadini e istituzioni siano tutelati Lodispoto valuti dimissioni, cittadini e istituzioni siano tutelati Una nota di Letizia Morra, coordinatrice provinciale M5S della Bat.
Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia La richiesta dell'europarlamentare Francesco Ventola di Fratelli d'Italia
Si conclude un anno di intenso lavoro, che ha prodotto riscontri concreti e tangibili Si conclude un anno di intenso lavoro, che ha prodotto riscontri concreti e tangibili Il bilancio attività 2025 per il territorio della BAT del senatore Dario Damiani di Forza Italia
Opere pubbliche: Chiesto il contributo dei Sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori Opere pubbliche: Chiesto il contributo dei Sindaci, sarà frutto della più ampia condivisione con i territori La nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto
Un maxi piano per la messa in sicurezza delle strade provinciali della BAT Un maxi piano per la messa in sicurezza delle strade provinciali della BAT "Tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito" Ha dichiarato il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, Bernardo Lodispoto
Il prefetto Silvana D’Agostino premiata al galà solidale Porta dei Leoni Eventi e cultura Il prefetto Silvana D’Agostino premiata al galà solidale Porta dei Leoni Per l'impegno profuso e l'importanza dei vari presidi istituzionali di legalità sul territorio
Provincia BAT :Fondi PNRR a rischio!Amministrazione Lodispoto bocciata! Politica Provincia BAT :Fondi PNRR a rischio!Amministrazione Lodispoto bocciata! L’allarme lanciato dai consiglieri provinciali del centrodestra anche sui concorsi
Sciopero della fame per il diritto alla salute
12 gennaio 2026 Sciopero della fame per il diritto alla salute
Gratitudine a ogni volontario per aver accompagnato i pellegrini nella ripresa del “viaggio della vita”
11 gennaio 2026 Gratitudine a ogni volontario per aver accompagnato i pellegrini nella ripresa del “viaggio della vita”
Piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d’attesa in sanità
11 gennaio 2026 Piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d’attesa in sanità
Il Canosa cala il poker
11 gennaio 2026 Il Canosa cala il poker
Le frodi online e reati contro la persona hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali
11 gennaio 2026 Le frodi online e reati contro la persona hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali
 Buona la prima!Entusiasmo per  lo spettacolo  "Algoritmo: lui e l'AI "
10 gennaio 2026  Buona la prima!Entusiasmo per  lo spettacolo "Algoritmo: lui e l'AI"
Perquisizioni e sequestri della Polizia Postale per gli indagati del gruppo Facebook “Mia moglie”
10 gennaio 2026 Perquisizioni e sequestri della Polizia Postale per gli indagati del gruppo Facebook “Mia moglie”
Eccesso di velocità tra le infrazioni più correnti e pericolose
10 gennaio 2026 Eccesso di velocità tra le infrazioni più correnti e pericolose
© 2005-2026 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.