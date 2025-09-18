Siamo cresciuti, non mutati. Di Decaro saremo alleati leali e intransigenti

"Anche in Puglia il Movimento 5 Stelle è nella coalizione di centrosinistra non come addendo di un cartello elettorale, ma come partecipante con pari dignità a un patto e un programma di governo in favore dei cittadini." Lo dichiara la: "È comprensibile che qualche nostro attivista ora si senta un po' spaesato di fronte alla decisione di partecipare a coalizioni e alleanze; ma dipende dal fatto che siamo cresciuti, non mutati.–continua latroverà in noi degli alleati leali ed esigenti, che useranno la loro forza politica ed elettorale per mettere a disposizione della coalizione, in una logica collaborativa e di pari dignità, le tradizionali battaglie del Movimento: la tutela dell'ambiente, l'attenzione alla giustizia sociale, la valorizzazione della democrazia diretta e partecipativa, la battaglia contro gli sprechi e i privilegi della politica, contro lo strapotere delle lobby e la lotta senza quartiere alla corruzione. Già nella scorsa legislatura –sottolinea la parlamentare- con l'ingresso in Giunta di Rosa Barone e il successivo disimpegno per questioni di etica e trasparenza, abbiamo dimostrato di non avere paura di assumere responsabilità di governo e di essere pronti a lasciarle senza remore e rimpianti quando scendono in campo temi per noi non negoziabili. Qualunque militante o esponente del Movimento –conclude la- può dire con orgoglio, come in una celebreMettiamo il nostro impegno al servizio dei Pugliesi."