Senatrice Gisella Naturale
Senatrice Gisella Naturale
Politica

Siamo cresciuti, non mutati. Di Decaro saremo alleati leali e intransigenti

La nota della senatrice Gisella Naturale (M5S)

Puglia - giovedì 18 settembre 2025 16.14
"Anche in Puglia il Movimento 5 Stelle è nella coalizione di centrosinistra non come addendo di un cartello elettorale, ma come partecipante con pari dignità a un patto e un programma di governo in favore dei cittadini." Lo dichiara la senatrice Gisella Naturale (M5S) : "È comprensibile che qualche nostro attivista ora si senta un po' spaesato di fronte alla decisione di partecipare a coalizioni e alleanze; ma dipende dal fatto che siamo cresciuti, non mutati. Antonio Decaro, a cui vanno la nostra stima e fiducia –continua la senatrice- troverà in noi degli alleati leali ed esigenti, che useranno la loro forza politica ed elettorale per mettere a disposizione della coalizione, in una logica collaborativa e di pari dignità, le tradizionali battaglie del Movimento: la tutela dell'ambiente, l'attenzione alla giustizia sociale, la valorizzazione della democrazia diretta e partecipativa, la battaglia contro gli sprechi e i privilegi della politica, contro lo strapotere delle lobby e la lotta senza quartiere alla corruzione. Già nella scorsa legislatura –sottolinea la parlamentare- con l'ingresso in Giunta di Rosa Barone e il successivo disimpegno per questioni di etica e trasparenza, abbiamo dimostrato di non avere paura di assumere responsabilità di governo e di essere pronti a lasciarle senza remore e rimpianti quando scendono in campo temi per noi non negoziabili. Qualunque militante o esponente del Movimento –conclude la senatrice Naturale- può dire con orgoglio, come in una celebre poesia di Esenin- 'Io non sono mutato. Non è mutato il mio cuore'. Mettiamo il nostro impegno al servizio dei Pugliesi."
  • M5S
  • Antonio Decaro
  • Senatrice Gisella Naturale
Vendemmia 2025, il tempo della responsabilità e delle scelte coraggiose
18 settembre 2025 Vendemmia 2025, il tempo della responsabilità e delle scelte coraggiose
Una bicicletta per: spostarsi in sicurezza, creare economia e vivere meglio le nostre città
18 settembre 2025 Una bicicletta per: spostarsi in sicurezza, creare economia e vivere meglio le nostre città
Altri contenuti a tema
Il Movimento 5 Stelle è forza di pace in Italia e in Europa Il Movimento 5 Stelle è forza di pace in Italia e in Europa La dichiarazione della senatrice Gisella Naturale al presidio per Gaza a Bari
Gli insulti sessisti a una donna oltraggiano tutte le donne Gli insulti sessisti a una donna oltraggiano tutte le donne Ferma condanna e piena solidarietà della senatrice Gisella Naturale (M5S) alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo
Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia E' la persona che più incarna la continuità di un modello di buon governo
Agricoltori del Sud abbandonati dalla premier Meloni e dai suoi alleati Amministrazioni ed Enti Agricoltori del Sud abbandonati dalla premier Meloni e dai suoi alleati La dichiarazione dell’europarlamentare Valentina Palmisano del Movimento Cinque Stelle
Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte” Amministrazioni ed Enti Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte” La nota della consigliera Grazia Di Bari (M5S)
La provincia BAT sta vivendo una escalation di violenza che non rappresenta la nostra comunità Cronaca La provincia BAT sta vivendo una escalation di violenza che non rappresenta la nostra comunità La dichiarazione della consigliera Grazia Di Bari del M5S
Ambiente: Plastica e salute umana nell’incontro tra Plastic Free Onlus e Antonio Decaro Territorio Ambiente: Plastica e salute umana nell’incontro tra Plastic Free Onlus e Antonio Decaro A Bruxelles in vista del trattato globale UNEP
Farmaco salvavita per malati di tumore nella morsa dei dazi Amministrazioni ed Enti Farmaco salvavita per malati di tumore nella morsa dei dazi Interrogazione al ministro della salute
Canosa: "In-Ruins ", l’incontro tra arte contemporanea e archeologia
17 settembre 2025 Canosa: "In-Ruins", l’incontro tra arte contemporanea e archeologia
I frantoi rischiano la paralisi
17 settembre 2025 I frantoi rischiano la paralisi
Bonus attivi da Settembre 2025: tutti gli aiuti e le agevolazioni
17 settembre 2025 Bonus attivi da Settembre 2025: tutti gli aiuti e le agevolazioni
Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte
17 settembre 2025 Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte
Le stimmate di San Francesco
17 settembre 2025 Le stimmate di San Francesco
La Dottoressa Lisa Iovanna, nuovo Vicario della Questura di Barletta Andria Trani
17 settembre 2025 La Dottoressa Lisa Iovanna, nuovo Vicario della Questura di Barletta Andria Trani
Ferma condanna per il grave episodio occorso al "nostro tesserato e amico " Vito Ancona
17 settembre 2025 Ferma condanna per il grave episodio occorso al "nostro tesserato e amico" Vito Ancona
In proiezione lo spot vincitore del concorso “BATtiamo gli infortuni sul lavoro”
17 settembre 2025 In proiezione lo spot vincitore del concorso “BATtiamo gli infortuni sul lavoro”
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.