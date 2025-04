Si rafforza la segreteria provinciale del Pd della BAT

La segreteria provinciale del Pd della Bat si allarga e si rafforza aprendosi alla partecipazione di donne e uomini provenienti da tutti i circoli cittadini. "Il percorso compiuto dalla nostra federazione negli ultimi anni due anni e mezzo è stato entusiasmante. Tanti sono stati i risultati raggiunti dal punto di vista politico e non solo." - Esordisce così il segretario provinciale del PD,: "Il Pd della Bat ha raccolto successi in quasi tutti i comuni chiamati alle elezioni ed ha contribuito in modo fattivo all'elezione di Antonio Decaro al parlamento europeo con una percentuale di consensi elevatissima: sono risultati raggiunti grazie al lavoro capillare svolto sul territorio. Sin dal primo giorno la nostra azione è stata rivolta all'allargamento della base ed al coinvolgimento di tutte le componenti nelle attività di partito. Un lavoro di inclusione che ha visto nell'attenzione alla componente giovanile uno dei suoi cardini. A testimonianza di questo c'è l'apertura in quasi tutte le città della provincia di una sede di Giovani Democratici. Dai giovani passa il nostro futuro e con loro vogliamo approcciarci alle prossime sfide. L'imminente appuntamento con le elezioni regionali richiede un impegno maggiore ed il coinvolgimento di tutti coloro i quali ci hanno accompagnato nelle sfide di questi anni con spirito di grande servizio. L'allargamento della segreteria vedrà il forte riconoscimento del ruolo dei comuni più piccoli. La crescita del Pd in queste realtà è stata tangibile., a San Ferdinando e Trinitapoli gli imminenti congressi daranno nuova linfa al partito, a Minervino e Spinazzola il lavoro svolto dalle segreterie e dai gruppi consiliari è sotto gli occhi di tutti. Questo lavoro va valorizzato. L'impegno di queste donne e questi uomini va convogliato in un'unica direzione, unito a quello dei rappresentanti dei comuni più grandi e rivolto verso un unico obiettivo: quello di far crescere ancora il riconoscimento del partito in termini di consenso nel nostro territorio. Per vincere le prossime sfide e continuare un'azione che porta a risultati straordinari anche dal punto di vista della partecipazione (la federazione della Bat è quella che ha raccolto il maggior numero di 2x1000 in Italia) servirà il supporto di tutte e tutti. Andiamo avanti- conclude il segretario provinciale del PD,- con entusiasmo verso il raggiungimento di nuovi obiettivi. Insieme, possiamo."E' stato reso noto che nella giornata diin oltre 50 città pugliesi i democratici spiegheranno ai pugliesi le ragioni peril prossimo 8 e 9 giugno al referendum. "Saremo in oltre 50 città pugliesi con i nostri banchetti per spiegare ai cittadini pugliesi le ragioni per cui l'8 e il 9 giugno bisogna votare 5 SI ai referendum. - Dichiarasegretario regionale PD Puglia - Spiegheremo le ragioni dei 5 SI per dire stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori delle piccole imprese, per ridurre il lavoro precario, per dare più sicurezza sul lavoro e dire basta alla morti nei luoghi di lavoro, per ridurre il diritto alla cittadinanza da 10 a 5 anni. Trovate sul nostro sito e sulla nostra app - conclude- i luoghi dove saremo sabato 12 aprile per spiegare ai cittadini pugliesi le ragioni dei 5 SI. "