Si è dimesso il Segretario Provinciale BT del Partito Democratico

ha annunciato, ieri pomeriggio, con rammarico le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di Segretario Provinciale del Partito Democratico di Barletta-Andria-Trani. La comunicazione formale è stata trasmessa all'On.le Elly Schlein, Segretaria Nazionale del Partito Democratico, a Domenico De Santis, Segretario Regionale del Partito Democratico della Puglia. Nel corso del suo mandato, Marchio Rossi ha dichiarato di aver profuso ogni sforzo per rafforzare la presenza del partito sul territorio, con particolare attenzione all'apertura di nuovi circoli e al coinvolgimento attivo delle segreterie cittadine. Ha sottolineato il raggiungimento di alcuni risultati significativi raggiunti, tra cui la vittoria del centro-sinistra a Margherita di Savoia nel 2023, la riconferma della guida del centro-sinistra alla Provincia, il positivo esito del congresso del circolo di Canosa, la presenza del Partito Democratico all'interno dell'assise consiliare di Bisceglie (in precedenza assente), il miglior risultato, percentuale, della Puglia alle ultime elezioni europee. Ha dedicato un impegno significativo al consolidamento della leadership del centro-sinistra nei due principali capoluoghi di provincia, Trani e Andria. Ha sottolineato il delicato lavoro intrapreso da due anni per riconfermare il Partito Democratico alla guida di queste importanti realtà territoriali, attraverso una costante ricerca di equilibrio e una proficua collaborazione con le amministrazioni comunali.Parallelamente a questi sforzi, Marchio Rossi ha evidenziato una crescente difficoltà nel proseguire il suo mandato con la serenità necessaria. Ha espresso preoccupazione per un clima interno minato da un pregiudizio percepito nei confronti del suo operato. Questa situazione, unita alla persistente criticità di due circoli commissariati a causa di scontri interni, ha reso sempre più arduo il mantenimento di un ambiente di collaborazione costruttiva. "In questo contesto, sento che le condizioni per proseguire il mio mandato con la necessaria serenità e il pieno sostegno politico sono venute meno," ha dichiarato"La mancanza di fiducia e il clima di sospetto, che percepisco alimentato da pregiudizi sia a livello nazionale che nella corrente minoritaria, rendono vano ogni sforzo e non mi consentono di esprimere al meglio l'impegno che la delicata fase politica dei nostri capoluoghi richiederebbe." Marchio Rossi ha concluso ringraziando coloro che hanno collaborato con lealtà e passione e augurando al partito, a tutti i livelli, un futuro di unità e successi, con particolare attenzione alla stabilità e al buon governo dei territori.