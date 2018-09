Servizio Civile: ANCI Puglia seleziona 50 giovani

a mezzo "raccomandata A/R ad Anci Puglia, Via Marco Partipilo 61 – 70124 Bari; a mano, presso la sede Anci Puglia di Via Marco Partipilo, dal 27/08/2018 al 27/09/2018 dalle ore 9 alle 13,30; il giorno 28/09/2018 dalle ore 9 alle ore 18 a mano, presso il Comune sede di attuazione del progetto prescelta per lo svolgimento del servizio (Comune di Canosa di Puglia, Piazza Martiri XXIII Maggio); con Posta Elettronica Certificata (PEC),art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l'interessato, all'indirizzo PEC serviziocivile@pec.anci.puglia.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

In attuazione del Bando Nazionale del bando regionale Puglia, Anci Puglia comunica che sarà effettuata una selezione per n. 50 giovani volontari da impiegare in n. 5 Progetti di Servizio Civile, da realizzarsi presso sede Anci di Bari e presso i Comuni di: Binetto,, Castrì di Lecce, Collepasso, Cursi, Faggiano, Guagnano, Lequile, Palagianello, Neviano, Poggiorsini, Polignano a mare, Sammichele di Bari, Specchia, Trepuzzi, Triggiano.La news inerente il bando, ed i relativi links, sono disponibili sul sito dell'Anci Puglia e del Comune diNel testo delle news e nei documenti sono riportate nel dettaglio tutte le informazioni riguardanti il bando, gli elementi fondamentali dei progetti, le sedi Comunali coinvolte, i criteri di selezione e i particolari requisiti richiesti ai volontari.è sede di attuazione del progetto- Aree intervento Educazione e promozione culturale – Educazione ai diritti del cittadino –(di cui uno in possesso del diploma di Scuola Secondaria primo grado). I candidati volontari, in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia,Sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia è visibile la documentazione utile al suddetto bando.Sabino D'Aulisa