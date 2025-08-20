autobus
Servizi aggiuntivi su gomma linea Barletta-Spinazzola di Trenitalia

L’assessore Ciliento annuncia nuove corse a partire dal 22 settembre

BAT - mercoledì 20 agosto 2025 14.15
Prosegue l'impegno dell'Assessorato regionale ai Trasporti nell'accogliere le richieste delle comunità con l'obiettivo di garantire un trasporto pubblico locale che sappia rispondere alle reali esigenze degli utenti e dei territori, anche grazie alla piena collaborazione delle società che gestiscono il servizio. A partire dal 22 settembre, l'offerta di Trenitalia sulla linea Barletta–Spinazzola sarà ulteriormente potenziata. Nelle giornate festive verrà introdotta una coppia aggiuntiva di servizi, che sommata alle tre già attive dal 15 giugno, porterà a quattro il numero complessivo di nuove coppie disponibili. Inoltre, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, sarà attivata una nuova corsa tra Canosa di Puglia e Barletta. "Con l'ascolto e il confronto si ottengono sempre buoni risultati – ha commentato l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Ringrazio Trenitalia per la disponibilità a rivedere l'offerta dei servizi nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficacia. Negli ultimi mesi abbiamo ragionato tutti insieme sui servizi aggiuntivi della linea Barletta-Spinazzola, che interessano anche i Comuni di Minervino Murge e Canosa di Puglia, così da migliorare i collegamenti e l'accessibilità ai territori e dare risposte ai cittadini".

Dal 22 settembre saranno quindi operative le seguenti nuove corse: BA527 Canosa di Puglia 5:45 – Barletta 6:25 (feriale dal lunedì al venerdì); BA529 Spinazzola 14:50 – Barletta 16:20 e BA530 Barletta 19:30 – Spinazzola 21:00 (corse festive). Confermate le corse già operative dallo scorso 15 giugno, in particolare l'estensione anche alle giornate festive dei bus BA308 (Barletta 9:43 – Spinazzola 10:56), BA309 (Spinazzola 7:58 – Barletta 9:27), BA313 (Spinazzola 12:18 – Barletta 13:30), BA522 (Barletta 13:50 – Spinazzola 15:26), BA523 (Spinazzola 17:02 – Barletta 18:32), BA525 (Spinazzola 19:31 – Barletta 21:01) e il servizio BA528 (Barletta 17:15 – Spinazzola 18:37).
