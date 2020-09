Sergio Rubini a “Mònde–Festa del Cinema sui Cammini”

A chiudere la 3^ edizione di "",, sarà l'(fruibile anche in streaming) che si terrà domenicae vedrà protagonista. All'attore e regista pugliese andrà ilper i trent'anni de "", pluripremiata opera prima girata quasi interamente in Puglia, tra San Marco in Lamis, Apricena, Foggia e Grumo Appula (paese natale di Rubini). Il Festival, con questo Premio, punta l'attenzione sulla Stazione di San Marco in Lamis balzata all'onore della cronaca nazionale per l'omicidio dei fratelli Luciani, ma anche luogo di cui è importanteil Chiostro delle Clarisse ospiterà un, che potrà restituire ai presenti il ricordo e l'emozione di quelle giornate sul Gargano. A dialogare con lui saranno, autori del recente volume "Sergio Rubini" (Falsopiano 2010). Seguirà ladel film "", insignito di prestigiosi premi, tra cui il Premio della Settimana internazionale della Critica dell'edizione 1990 della Mostra del Cinema di Venezia. Il film ruota intorno alla figura del timido capostazione Domenico, che vive da solo nella sua piccolissima postazione, quasi isolato nella campagna pugliese. La sua vita è fatta di orologi, campanelle e treni e ormai della sua sede sa tutto. Anche che il pesante portello di una scansia si aprirà immancabilmente sempre alla stessa ora, sollecitato dalle vibrazioni del rapido di passaggio. Ma una notte questa routine si spezza: nella stazione piomba una giovane e bella donna, a piedi, sconvolta. È fuggita da una villa poco lontano dove, durante una festa, il suo compagno ubriaco ha incominciato a maltrattarla." è il titolo del(fruibile anche in streaming), sintesi tra il tema del camminare e la conversazione a più voci, in programma alle 18.30 sempre nel Chiostro delle Clarisse. All'incontro prenderanno parte(Presidente Ente Parco Nazionale del Gargano),(Presidente Federparchi Puglia),(Biologo marino e National Geographic Explorer). Modererà l'incontro(Dip. Cultura e Turismo Regione Puglia).Al Walk Show seguirà ladel documentario "" dicon. Supportato da un team di esperti e da un veicolo filoguidato detto ROV (Remotely Operated Vehicle), il biologo marino e National Geographic Explorer Giovanni Chimenti, si immerge in un angolo nascosto di mare per cercare queste misteriose e fragili creature di profondità che possono vivere oltre duemila anni. Il documentario racconta la scoperta di un patrimonio naturalistico unico nel Mediterraneo che, arricchendo il valore biologico delle Isole Tremiti, apre nuovi scenari di ricerca scientifica e conservazione dell'area protetta.Nella giornata di domenica sono previsti ancheper andare alla scoperta delle aree naturalistiche e di interesse storico del", in programma al mattino, è il cammino guidato dell'archeologo Giuseppe Rignanese agli. Gli eremi sono il cuore più intimo dell'aspro territorio garganico: il loro silenzio, il mistero che li avvolge fanno da contrappunto alla trasbordante ricchezza di vicende storiche che ha caratterizzato la vicina Abbazia. Costruita nel VI secolo sul colle di Pulsano per volere del papa-monaco San Gregorio Magno, inserita in uno scenario di rocce grigie su strapiombi di oltre 200 metri, l'Abbazia è stata nei secoli luogo di monaci, anacoreti e cenobiti che si sono dedicati alla contemplazione e all'ascesi. Intorno all'edificio si trovano numerosi eremi (per ora ne sono stati censiti 24), alcuni dei quali ubicati in luoghi davvero inaccessibili.Nel pomeriggio appuntamento con "",da Michelle Trotta alla scoperta del caratteristicocon le sue tipiche case dalle facciate bianche e i vicoli stretti, e delsimbolo die inserito nella lista dei beni Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.Ad arricchire la giornata sarà, in programma alle 13,, con gli ospiti del Festival e le selezioni musicali ad hoc scelte dai deejay della radio, che è media partner dell'evento.è un'iniziativa dellaa valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – prodotta danell'ambito dell'interventocon il contributo die del. Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di, è.. L'evento è realizzato in collaborazione con:e con Ass.. Con il patrocinio dell'. Mediapartner:A tutti gli appuntamenti in programma si accede su prenotazione.