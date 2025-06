Secondo posto dell’Orchestra e Coro dell’Istituto Comprensivo “Marconi - Carella - Losito - Bovio"

Grande soddisfazione per ldiche il 28 maggio scorso si è aggiudicata il secondo posto nella Sezione 5, Categoria B delA distinguersi sono stati i ragazzi delle classi prime e seconde dell'indirizzo musicale, che con impegno, talento e passione hanno rappresentato con orgoglio la loro scuola in una competizione dal respiro internazionale. Il concorso, tenutosi nella splendida cornice calabrese, ha visto la partecipazione di numerose formazioni giovanili provenienti da tutta Italia e dall'estero. Il riconoscimento premia non solo la preparazione musicale dei giovani musicisti, ma anche il lavoro costante dei docenti(coro),ti (pianoforte),(percussioni),(clarinetto) e(flauto traverso) e l' originalità e profondità del repertorio proposto. La giovane orchestra ha eseguito due brani apparentemente lontani tra loro per genere musicale e contesto,colonna sonora del film Disney Pocahontas edi Caparezza, ma collegati da un unico tema: iNel brano tratto daa protagonista invita l'ascoltatore a cambiare prospettiva: a guardare la natura non come qualcosa da sfruttare, ma come un mondo vivo, ricco di spiritualità, in cui ogni elemento è connesso. "È una critica profonda alla visione occidentale colonizzatrice, che riduce il valore della terra al solo profitto. Il messaggio è poetico, ma chiaro: imparare ad ascoltare la voce del vento e rispettare ciò che non si può possedere." Mentre, il famoso, nella suautilizza invece l'arma dell'ironia. Il ritornello accattivante contrasta volutamente con strofe pungenti, che raccontano una realtà ben diversa da quella turistica. Dietro l'invito a ballare "si nasconde la denuncia di un territorio ferito da inquinamento, lavoro nero e disuguaglianze. È una canzone che colpisce e scuote, proprio perché mostra le contraddizioni tra la bellezza apparente e le problematiche profonde della sua terra."Il messaggio portato dalla giovanepur con linguaggi e toni diversi, ha evidenziato quanto "la musica possa essere uno strumento di denuncia e riflessione, ricordandoci che non basta ascoltare, bisogna anche capire e invitando tutti i presenti a guardare oltre la superficie, a mettere in discussione le abitudini e a riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente e con la società." Un traguardo davvero importante su più fronti che testimonia quanto "la musica, a scuola, possa essere occasione di crescita, riflessione, condivisione e successo." Il lodevole impegno degli alunni che, grazie al supporto del gruppo di lavoro composto in prima persona dalladai docenti e da tutti i componenti dell'Istituto Comprensivo, nonché dall'indispensabile sostegno delle famiglie che ha reso possibile questa bella esperienza che li porterà ad amare la musica in tutte le sue forme ed espressioni.Le formazioni dei i ragazzi protagonisti:CAPUTO Francesco Pio, DI CHIO Giada, DI NUNNO Aurora, GERMINARIO Arsène, HABIBI ZIad, IACOBONE Francesco, SCHIRONE Michele, SINESI Chiara.: ADOCCHIO Giuseppe, D'AMELIO Antonio, DIAFERIO Michele,DI NUNNO F. Stefano, LOSITO Eleonora, PASTORE L.Margherita, LEONE Ilaria,SERLENGA Angelica .: CARBELLESI Federico, CASAMASSIMA Giulia, CATALANO Annachiara, CIRILLO Agostino, FIORAVANTE Gabriel, FORINA Luigi, LENOCI Francesco Pio, MANGINO Giuseppe, ORLANDO Marcello, SPECCHIO Angelo, VALENTE Laura.BARBAROSSA Gaia, CASAMASSIMA Sara, D'AMBRA Maria Giovanna, DI PALMA Francesco, DEL GROSSO Lucia Mea, DESIDERIO Michele, FIORE Daniele, MANTOVANO Azzurra, MELE Giuseppe, MURANTE Azzurra, ORLANDO Annamaria, RUSSO Francesca, SASSI Beatrice, VENDOLA Fatima, TRIGGIANI Christian, WU MENG YAO Ilaria.D'AVANZO Deborah, DE CORATO Camilla, DEL VENTO Chiara, DI BENEDETTO Veronica, LACALAMITA Lavinia, PASTORE Maria Grazia, SANSONNA Mattia, ZAMFIR Alessia.Beatrice SASSI per "I colori del vento"; Marcello ORLANDO per "Vieni a Ballare in Puglia".Al rientro dalla Calabria la segreteria della scuola ha comunicato che il prossimol'orchestra di questi giovani talenti si esibirà presso il Salone parrocchiale della chiesa di Gesù, Giuseppe e Maria di Canosa di Puglia, dove proporranno un repertorio di assoluto rilievo.