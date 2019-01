Se muore l'agricoltura muore la città

Dopo la partecipazione alla riunione organizzativa tenutasi alo scorso mercoledì 2 gennaio, ilper dichiarazione del consiglieree l'Associazione di Categoria UNIMPRESA Bat, tramite il presidentecomunicano la loro adesione alla mobilitazione che porteràI trattori e i mezzi degli agricoltori partiranno dalle varie località pugliesi per raggiungereMolteplici le ragioni alla base della manifestazione civile indetta dai Gilet arancioni, movimento popolare composto da Olivicoltori e agricoltori pugliesi messi in ginocchio dalle gelate dello scorso febbraio, dalla xylella, dai ritardi del P.S.R. e da un gravissimo lassismo politico a tutti i livelli, al punto che proprio nell'incontro di Montegrosso sono stati in tanti a stigmatizzare l'atteggiamento passivo della Regione Puglia e dell'Assessorato alle Politiche Agricole che, evidentemente, ha trascurato nei mesi scorsi procedure e precauzioni utili ad affrontare la gravissima situazione. Nel corso dell'incontro organizzativo è stato lanciato l'appello affinché anche i singoli cittadini, il mondo associazionistico e istituzionale prendano parte alla mobilitazione in quanto i problemi dell'agricoltura non possono e non devono essere solamente ritenuti appartenenti a quel mondo. Infatti, le ripercussioni negative si stanno già avendo su tutti gli altri settori dell'indotto che circondano il mondo agricolo ed in primis sui consumi delle famiglie, come riportato dai dati raccolti dall'Associazione Unimpresa Bat, anche nei mercati.