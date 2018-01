Scuola, sport e disabilità

Cento scuole e più di mezzo migliaio di studenti disabili cominciano da oggi le attività diprogetto dell'realizzato dalcon la collaborazione dell'."È un ottimo inizio del 2018, per quella strategia dell'Amministrazione Emiliano che ha come obiettivo la costruzione di un sistema sportivo regionale sempre più competitivo e allo stesso tempo inclusivo", sottolinea l'assessore regionale allo Sport per Tutti,. Sono 100 le istituzioni scolastiche destinatarie delle azioni progettuali: 61 di primo grado e 39 di secondo grado, e altrettanti i docenti coinvolti con funzioni di "tutor" delle attività. Ben 534 studenti disabili parteciperanno ai campionati studenteschi in molteplici discipline, affiancati da 60 tra tecnici ed esperti paralimpici, coordinati nelle rispettive azioni da sei referenti del CIP, uno per ciascuna provincia, per tutte le attività progettuali."L'adesione numerosa e convinta di un numero significativo di scuole, considerata anche la natura sperimentale del progetto, è già un ottimo risultato", ha dichiarato il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,. Attivo il coinvolgimento dellealle quali si affianca laper le discipline sportive associate."Ci auguriamo – hapresidente CIP Puglia – che con numeri sempre più importanti questa attività progettuale possa diventare strutturale ed essere allargate anche ad altre discipline paralimpiche". A conclusione delle attività progettuali, è prevista la realizzazione di: una per le province di Foggia e BAT, una per Bari e una terza per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.