Scossa di terremoto in Irpinia

Alle ore 21,49 odierne è stata avvertita una scossa di terremoto di, localizzata dain provincia di Avellino. L'epicentro aad una profondità di 14 km. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata anche stamani alle ore 10:18 con epicentro, localizzato a Montefredane, ad una profondità di 14,7 chilometri. Segnalazioni sulla scossa di questa sera sono giunte da residenti di comuni foggiani e di Canosa di Puglia, che l'hanno avvertita, soprattutto, quelli dei piani superiori degli edifici. Al momento non risultano danni.In aggiornamento