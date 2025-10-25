sismografo terremoto
Scossa di terremoto in Irpinia

Avvertita anche a Canosa di Puglia

Canosa - sabato 25 ottobre 2025 22.24
Alle ore 21,49 odierne è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, localizzata da INGV(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) in provincia di Avellino. L'epicentro a Montefredane nell'area della Valle del Sabato ad una profondità di 14 km. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata anche stamani alle ore 10:18 con epicentro, localizzato a Montefredane, ad una profondità di 14,7 chilometri. Segnalazioni sulla scossa di questa sera sono giunte da residenti di comuni foggiani e di Canosa di Puglia, che l'hanno avvertita, soprattutto, quelli dei piani superiori degli edifici. Al momento non risultano danni.
In aggiornamento
