Carabinieri Caporalato
Carabinieri Caporalato
Cronaca

Scoperti lavoratori in nero dai Carabinieri nella campagna ofantina

Nell'ambito del contrasto del fenomeno del caporalato e delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

BAT - martedì 2 settembre 2025 9.26
Nella mattinata di ieri, i militari del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, coadiuvato dal personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bari e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, hanno passato al setaccio diverse aziende agricole a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, nell'ambito di una campagna mirata al contrasto del fenomeno del caporalato e delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato irregolarità in due aziende agricole. In una impresa di San Ferdinando di Puglia, il titolare è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria di Foggia per violazioni sulla sicurezza dei lavoratori, tra cui la mancata formazione del personale, e per la presenza di un dipendente irregolare. In un'altra azienda con sede nello stesso comune, l'amministratore unico è stato ritenuto responsabile di violazioni simili, ma qui i Carabinieri hanno trovato tredici braccianti senza contratto. Inoltre, al termine dei controlli sono state elevate complessivamente ammende per 44.728,41 euro. I controlli, sottolineano i Carabinieri, proseguiranno anche nei prossimi giorni per tutelare i lavoratori e contrastare forme di sfruttamento illegale che danneggiano non solo i braccianti, ma anche le aziende agricole che operano nella legalità. È importante sottolineare che l'eventuale responsabilità dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di non colpevolezza.
  • carabinieri
  • Trinitapoli
  • Caporalato
  • San Ferdinando di Puglia
Plauso del Ministro Valditara all’iniziativa della Farmalabor a sostegno del diritto allo studio
1 settembre 2025 Plauso del Ministro Valditara all’iniziativa della Farmalabor a sostegno del diritto allo studio
Elevare la qualità della didattica e della formazione dei nostri ragazzi
1 settembre 2025 Elevare la qualità della didattica e della formazione dei nostri ragazzi
Altri contenuti a tema
I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori Eventi e cultura I Carabinieri al Villaggio Italia per l’Air Show delle Frecce Tricolori A Barletta, un’occasione unica per vivere da vicino l’Arma !
Truffe agli anziani: l’allarme resta alto Truffe agli anziani: l’allarme resta alto I Carabinieri rinnovano l’appello alla prudenza
Mercato illecito di autovetture rubate: 20 arresti nel foggiano Mercato illecito di autovetture rubate: 20 arresti nel foggiano L' operazione dei Carabinieri di San Severo e Termoli:
Auto incendiate: fermato un uomo a Margherita di Savoia Auto incendiate: fermato un uomo a Margherita di Savoia Le indagini condotte dai Carabinieri
Le Radici non sono catene… ma ali Eventi e cultura Le Radici non sono catene… ma ali A San Ferdinando di Puglia, il pubblico delle grandi occasioni per la seconda edizione
Canosa: 11 arresti per traffico di stupefacenti ed organizzazione di azioni di fuoco nei confronti di gruppi criminali contrapposti Canosa: 11 arresti per traffico di stupefacenti ed organizzazione di azioni di fuoco nei confronti di gruppi criminali contrapposti I dettagli dell'Indagine “San Sabino" condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani
Canosa : 11 arresti nell'Indagine "San Sabino" dei Carabinieri Canosa : 11 arresti nell'Indagine "San Sabino" dei Carabinieri Per tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi clandestine ed esplosivi,
Contrasto al caporalato: il P.I.U.Su.Pr.Eme., coordinato dalla Regione Puglia, è tra i finalisti dei REGIOSTARS Awards 2025 Amministrazioni ed Enti Contrasto al caporalato: il P.I.U.Su.Pr.Eme., coordinato dalla Regione Puglia, è tra i finalisti dei REGIOSTARS Awards 2025 L’assessora alle politiche migratorie Viviana Matrangola: "E'un riconoscimento importante del lavoro svolto in rete"
Canosa : Richiesta Consiglio Comunale su Salute e Ambiente messi a rischio
1 settembre 2025 Canosa : Richiesta Consiglio Comunale su Salute e Ambiente messi a rischio
Denunciare chi sversa rifiuti abusivamente è un dovere civico.
1 settembre 2025 Denunciare chi sversa rifiuti abusivamente è un dovere civico.
Educatevi e formatevi ad essere uomini e donne di pace!
1 settembre 2025 Educatevi e formatevi ad essere uomini e donne di pace!
La Farmacia dei Servizi non è più una prospettiva ma una realtà consolidata
31 agosto 2025 La Farmacia dei Servizi non è più una prospettiva ma una realtà consolidata
Le Frecce Tricolore, orgoglio nazionale nel mondo, sui cieli di Barletta
31 agosto 2025 Le Frecce Tricolore, orgoglio nazionale nel mondo, sui cieli di Barletta
Paolo Pinnelli punta "Il Faro si racconta. Storia, personaggi e retroscena del monumento di Minervino Murge "
31 agosto 2025 Paolo Pinnelli punta "Il Faro si racconta. Storia, personaggi e retroscena del monumento di Minervino Murge"
Esordio vincente del Canosa Calcio
31 agosto 2025 Esordio vincente del Canosa Calcio
Agricoltura: E' attivo il bando trattori biometano con 193 milioni di euro a disposizione
31 agosto 2025 Agricoltura: E' attivo il bando trattori biometano con 193 milioni di euro a disposizione
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.