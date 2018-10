Scoperta "bottega" di armi

Nei giorni scorsi gli agenti delhanno arrestato un quarantenne. Durante la perquisizione effettuata inallestito apparentemente come, è stata scopertarinvenute enumerosi pezzi utilizzabili per modificare altre armi, 50 cartucce, pistole ad aria compressa maggiorate oltre la potenza consentita, un tornio artigianale per bucare il metallo, un tubo balistico ed un angolo con bersaglio per provare l'arma. In corso accertamenti per verificare se le armi siano state utilizzate in eventuali conflitti a fuoco. L'uomo, inoltre, custodiva numerose armi da taglio, tra cui alcuni maceti e balestre, all'interno di una cassaforte, celava anche 50 gr. di cocaina pura. Il 40enne si trova ora ristretto nel carcere di Trani.