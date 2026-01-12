Sabino Armagno
Sabino Armagno
Vita di città

Sciopero della fame per il diritto alla salute

Sabino Armagno, cittadino di Canosa, si è  incatenato  all’interno dell’ex ospedale di Canosa

Canosa - lunedì 12 gennaio 2026 15.21
Nella mattinata odierna, Sabino Armagno(75 anni) cittadino di Canosa, si è incatenato all'interno dell'ex ospedale, in via Giovanni Bovio iniziando al contempo uno sciopero della fame. La protesta mira a evitare la sospensione temporanea, già annunciata, da parte dell'ASL BT, del turno notturno da febbraio nel Punto Fisso Medicalizzato di Canosa di Puglia . Sospensione che riguarda anche Trani. Un provvedimento temporaneo motivato dalla carenza di personale "sono sette i medici andati via". «Trovo inaccettabile la sospensione temporanea - ha dichiarato Armagno - dei turni notturni nel PFM (di cui io stesso ho avuto necessità), tanto più che i servizi previsti dal piano di riordino ospedaliero non sono ancora stati attivati. Per questo motivo ho iniziato lo sciopero della fame e chiedo un incontro urgente con il presidente Antonio Decaro».

Lo scorso 8 gennaio, nella risposta inviata dai sindaci di Trani e Canosa al Presidente Decaro sulla situazione delle postazioni medicalizzate, il Commissario straordinario della Asl Bt, Tiziana Dimatteo ha scritto : "al momento sono garantiti i turni notturni sia su Trani che su Canosa". Chiarisce Dimatteo, sottolineando come la Asl Bt stia affrontando le stesse difficoltà legate alla carenza di personale dell'emergenza-urgenza che si registrano a livello regionale e nazionale. "Abbiamo perso sette medici del 118 e, nei mesi scorsi, sono state attivate tutte le procedure possibili per il reclutamento di nuovo personale, purtroppo senza esito positivo. Nelle ore notturne, nelle strutture di Trani e Canosa, non sono attivi altri servizi di supporto all'emergenza (come per esempio la radiologia e il laboratorio analisi) mentre restano sempre operative le ambulanze Mike con medico a bordo e le ambulanze India con infermiere a bordo. Abbiamo avviato nuove procedure straordinarie, - conclude il Commissario straordinario della Asl Bt - ma è necessario essere realisti rispetto alle criticità attuali. Attendiamo l'esito delle procedure in corso per valutare, in piena sicurezza per i cittadini e per gli operatori sanitari, come procedere".​

Intanto, e' stato reso noto alla cittadinanza di Canosa di Puglia che alle ore 19:00 di mercoledì 14 gennaio, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, si terrà un Consiglio Comunale monotematico ed urgente con, all'ordine del giorno, le ultime vicissitudini che vedono coinvolto, purtroppo in negativo, il Punto Fisso Medicalizzato SET (Sistema di emergenza territoriale) 118 di Canosa di Puglia . "La possibile sospensione temporanea dei turni notturni nel PFM a partire dal mese di febbraio, unitamente ai servizi non ancora attivati previsti dal Piano di Riordino Ospedaliero, rende l'argomentazione di primaria importanza. E' per questo che abbiamo inteso coinvolgere ed invitare alla seduta dell'Assise, la Commissaria Straordinaria dell'ASL BT, dott. Tiziana Dimatteo al fine di confrontarci e dialogare relativamente allo stato dell'arte."
  • ospedale canosa
  • Sanità
La Desolata alla mostra “Sacri Sguardi – tra la storia e il virtuale”
12 gennaio 2026 La Desolata alla mostra “Sacri Sguardi – tra la storia e il virtuale”
Siamo pronti a lavorare insieme con spirito di collaborazione
12 gennaio 2026 Siamo pronti a lavorare insieme con spirito di collaborazione
Altri contenuti a tema
Piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d’attesa in sanità Amministrazioni ed Enti Piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d’attesa in sanità Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro ha firmato il provvedimento per l’adozione
Canosa: "Al momento sono garantiti i turni notturni" della postazione medicalizzata Amministrazioni ed Enti Canosa: "Al momento sono garantiti i turni notturni" della postazione medicalizzata Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario della Asl Bt risponde alla lettera inviata dal sindaco Malcangio
Sanità: «Valorizzare l’impegno delle donne nella sanità con il part time» Politica Sanità: «Valorizzare l’impegno delle donne nella sanità con il part time» La nota di Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia
Asl Bt :referti on line solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico Amministrazioni ed Enti Asl Bt :referti on line solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico Dal 23 settembre basterà un semplice click per avere tutti i dati necessari
Sanità : Puglia in crescita nei livelli di assistenza Notizie Sanità : Puglia in crescita nei livelli di assistenza L’assessore Piemontese: “Rafforzare servizi territoriali e personale sanitario”
Canosa: Intraprendere azioni propositive sull’organizzazione e strutturazione dei servizi sanitari Canosa: Intraprendere azioni propositive sull’organizzazione e strutturazione dei servizi sanitari L'intervento della dottoressa Nunzia Boccaforno, Medico di Sanità Pubblica a riposo
Salute: Allarme radioterapia, l’Italia rischia di rimanere senza specialisti Notizie Salute: Allarme radioterapia, l’Italia rischia di rimanere senza specialisti Lanciato nel corso del convegno “Il futuro della radioterapia: formazione, ricerca e innovazione”
L’Infermiere: “Nobile professione al servizio dei popoli. Gratifichiamoli con gesti tangibili” Sindacati L’Infermiere: “Nobile professione al servizio dei popoli. Gratifichiamoli con gesti tangibili” La nota di Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute nella Giornata Internazionale
La Puglia al vertice della classifica nazionale per l’agricoltura biologica
12 gennaio 2026 La Puglia al vertice della classifica nazionale per l’agricoltura biologica
Gratitudine a ogni volontario per aver accompagnato i pellegrini nella ripresa del “viaggio della vita”
11 gennaio 2026 Gratitudine a ogni volontario per aver accompagnato i pellegrini nella ripresa del “viaggio della vita”
Piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d’attesa in sanità
11 gennaio 2026 Piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d’attesa in sanità
Il Canosa cala il poker
11 gennaio 2026 Il Canosa cala il poker
Le frodi online e reati contro la persona hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali
11 gennaio 2026 Le frodi online e reati contro la persona hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali
 Buona la prima!Entusiasmo per  lo spettacolo  "Algoritmo: lui e l'AI "
10 gennaio 2026  Buona la prima!Entusiasmo per  lo spettacolo "Algoritmo: lui e l'AI"
Perquisizioni e sequestri della Polizia Postale per gli indagati del gruppo Facebook “Mia moglie”
10 gennaio 2026 Perquisizioni e sequestri della Polizia Postale per gli indagati del gruppo Facebook “Mia moglie”
Eccesso di velocità tra le infrazioni più correnti e pericolose
10 gennaio 2026 Eccesso di velocità tra le infrazioni più correnti e pericolose
© 2005-2026 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.