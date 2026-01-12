Sciopero della fame per il diritto alla salute

Nella mattinata odierna, Sabino Armagno(75 anni) cittadino di Canosa, si è incatenato all'interno dell'ex ospedale, in via Giovanni Bovio iniziando al contempo uno sciopero della fame. La protesta mira a evitare la sospensione temporanea, già annunciata, da parte dell'ASL BT, del turno notturno da febbraio nel Punto Fisso Medicalizzato di Canosa di Puglia . Sospensione che riguarda anche Trani. Un provvedimento temporaneo motivato dalla carenza di personale "sono sette i medici andati via". «Trovo inaccettabile la sospensione temporanea - ha dichiarato- dei turni notturni nel PFM (di cui io stesso ho avuto necessità), tanto più che i servizi previsti dal piano di riordino ospedaliero non sono ancora stati attivati. Per questo motivo ho iniziato lo sciopero della fame e chiedo un incontro urgente con il presidente Antonio Decaro».Lo scorso 8 gennaio, nella risposta inviata dai sindaci di Trani e Canosa al Presidente Decaro sulla situazione delle postazioni medicalizzate, il Commissario straordinario della Asl Bt,ha scritto : "al momento sono garantiti i turni notturni sia su Trani che su Canosa". Chiarisce Dimatteo, sottolineando come la Asl Bt stia affrontando le stesse difficoltà legate alla carenza di personale dell'emergenza-urgenza che si registrano a livello regionale e nazionale. "Abbiamo perso sette medici del 118 e, nei mesi scorsi, sono state attivate tutte le procedure possibili per il reclutamento di nuovo personale, purtroppo senza esito positivo. Nelle ore notturne, nelle strutture di Trani e Canosa, non sono attivi altri servizi di supporto all'emergenza (come per esempio la radiologia e il laboratorio analisi) mentre restano sempre operative le ambulanze Mike con medico a bordo e le ambulanze India con infermiere a bordo. Abbiamo avviato nuove procedure straordinarie, - conclude il Commissario straordinario della Asl Bt - ma è necessario essere realisti rispetto alle criticità attuali. Attendiamo l'esito delle procedure in corso per valutare, in piena sicurezza per i cittadini e per gli operatori sanitari, come procedere".​Intanto, e' stato reso noto alla cittadinanza di Canosa di Puglia che alledi, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, si terrà un Consiglio Comunale monotematico ed urgente con, all'ordine del giorno, le ultime vicissitudini che vedono coinvolto, purtroppo in negativo, il Punto Fisso Medicalizzato SET (Sistema di emergenza territoriale) 118 di Canosa di Puglia . "La possibile sospensione temporanea dei turni notturni nel PFM a partire dal mese di febbraio, unitamente ai servizi non ancora attivati previsti dal Piano di Riordino Ospedaliero, rende l'argomentazione di primaria importanza. E' per questo che abbiamo inteso coinvolgere ed invitare alla seduta dell'Assise, la Commissaria Straordinaria dell'ASL BT, dott. Tiziana Dimatteo al fine di confrontarci e dialogare relativamente allo stato dell'arte."