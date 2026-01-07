Antonio Decaro presidente
Antonio Decaro presidente
Amministrazioni ed Enti

Sarò il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato

A Bari, la cerimonia di proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro

Puglia - mercoledì 7 gennaio 2026 22.08
Si è svolta nel pomeriggio odierno, la cerimonia di proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro che ha avuto luogo nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Bari. "Ci è voluto un po' di tempo, lo so. Ma questo tempo mi è servito per studiare, per riflettere. - Ha esordito così il neo presidente Antonio Decaro- Per prepararmi ancora meglio a un ruolo tanto importante quanto complicato e carico di responsabilità. La comunità pugliese in questi anni è enormemente cresciuta. E, di pari passo, sono cresciute le sue aspettative. Chi si accinge a guidare questa grande comunità deve essere all'altezza di queste grandi aspettative, superando timori e timidezze. Io non sono abituato a fare proclami o promesse roboanti. Affronterò questa sfida con il coraggio consapevole di chi sa che servire le istituzioni con impegno, dedizione, disciplina e onore è l'unico modo per fare il proprio dovere con coscienza, senza rimpianti né rimorsi. Ringrazio Michele Emiliano, che è qui vicino con me, e tutti quelli che mi hanno preceduto in questo viaggio. Ne raccolgo il testimone con rispetto e gratitudine. Consapevole del grande lavoro che è stato fatto e di quello che ancora c'è da fare. La Puglia è una regione grande e complessa. Davanti a noi abbiamo grandi prospettive e nuove opportunità. Ma intorno a noi, dentro di noi, continuano a esserci problemi grandi e complessi. Siamo ancora una terra fragile. Ci sono fragilità fisiche, sociali e umane. Noi guarderemo in faccia queste fragilità, sempre. Proveremo ad affrontarle e a superarle insieme, senza nasconderle, anche a costo di guastare l'immagine di una Puglia perfetta che tutti noi, orgogliosi, anche io, abbiamo raccontato sui social. Perché la storia di un popolo è più importante di una storia Instagram. Non sarò un presidente di parte. Ma non rinuncerò a parteggiare per le idee e i valori in cui credo. Sarò il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato, ma non sarò un presidente per tutto. La Puglia oggi merita il coraggio di saper dire anche No. Saranno dei no difficili, dei no sofferti. Saranno, ne sono consapevole, anche dei no impopolari. Ma chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo, rinuncia al futuro. Sarò il presidente dei Pugliesi, prima che della Puglia. Perché cercherò di mettere sempre al primo posto le persone. È trascorso più di un mese. Un mese da quel consenso straordinario con cui i Pugliesi mi hanno eletto loro presidente. Una grande fiducia e una grande aspettativa e una grande responsabilità. Per me, da oggi, si riparte da zero. Perché quella fiducia, quelle strette di mano, quegli abbracci, quella valanga di affetto che ho trovato in ogni angolo di Puglia dove sono stato in campagna elettorale, dovrò conquistarmeli di nuovo. Dovrò meritarmeli di nuovo, come se non ci fossero mai stati. Giorno dopo giorno. Lavorando con tutto l'impegno e tutta la passione di cui sarò capace. Se oggi qualcuno mi chiedesse, parafrasando un film in uscita in questi giorni nei cinema italiani: di chi sono i nostri giorni? Io risponderei: non so di chi sono i nostri giorni. Ma so per certo che i miei giorni, tutti i miei giorni, le mie ore, i miei minuti, - ha concluso Decaro - nei prossimi cinque anni, saranno dei pugliesi. Grazie e buon lavoro a tutti noi".
  • Regione Puglia
  • Bari
  • Antonio Decaro
Ora scelte decisive per l'agricoltura  
7 gennaio 2026 Ora scelte decisive per l'agricoltura  
Si è insediato il nuovo Prefetto Flavia Anania
7 gennaio 2026 Si è insediato il nuovo Prefetto Flavia Anania
Altri contenuti a tema
Ora scelte decisive per l'agricoltura   Territorio Ora scelte decisive per l'agricoltura   Coldiretti Puglia saluta la proclamazione di Antonio Decaro alla guida della Regione
Si consolida la rete per la “Cura dei luoghi”, Si consolida la rete per la “Cura dei luoghi”, L'iniziativa dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia per promuovere la valorizzazione condivisa del patrimonio materiale e immateriale regionale.
Il gelso bianco di casa mia nei PAT Le Pillole Il gelso bianco di casa mia nei PAT Parliamo  ai ragazzi nelle scuole mescolando storia, agricoltura, commercio, agroalimentare
La bellezza del ciclocross a Bari Ciclismo La bellezza del ciclocross a Bari Sui prati del parco Ecopoli con la seconda edizione del Ciclocross La Montagnetta
L’epatite C è stata considerata una epidemia ad alto impatto clinico in tutto il mondo Notizie L’epatite C è stata considerata una epidemia ad alto impatto clinico in tutto il mondo A Bari, evento di confronto, rilanciati messaggi di sostegno allo screening
Le povertà oggi non chiedono solo risposte tecniche, ma scelte coraggiose Eventi e cultura Le povertà oggi non chiedono solo risposte tecniche, ma scelte coraggiose La Caritas diocesana di Bari-Bitonto presenta il nuovo Report "Vite sospese": salute-dignità-lavoro.
Scuola e responsabilità: strategie per dirigenti in prima linea Scuola e responsabilità: strategie per dirigenti in prima linea A Bari, una giornata di formazione intensiva promossa da Italiascuola.it s.r.l. in collaborazione con ANP Puglia
Tecnologie e sostenibilità per l’industria del futuro Innovazione e tecnologia Tecnologie e sostenibilità per l’industria del futuro Un convegno a MECSPE Bari
Insediamento Prefetto Anania : “Auguri di buon lavoro. Pronti a confronto su questioni che riguardano lavoro e welfare”
7 gennaio 2026 Insediamento Prefetto Anania : “Auguri di buon lavoro. Pronti a confronto su questioni che riguardano lavoro e welfare”
E' originario di Canosa, il giovane Matteo Leone trovato morto nella sua casa di Londra
7 gennaio 2026 E' originario di Canosa, il giovane Matteo Leone trovato morto nella sua casa di Londra
"La Maratona” il tema del seminario per il progetto “ La Corsa di Miguel”
7 gennaio 2026 "La Maratona” il tema del seminario per il progetto “ La Corsa di Miguel”
Assalto a portavalori sulla A14 tra Cerignola e Canosa
7 gennaio 2026 Assalto a portavalori sulla A14 tra Cerignola e Canosa
Una  crescente voglia di cultura, diffusa su tutto il territorio
7 gennaio 2026 Una  crescente voglia di cultura, diffusa su tutto il territorio
Ondata di maltempo con gravi danni nelle campagne
7 gennaio 2026 Ondata di maltempo con gravi danni nelle campagne
Si celebra la Giornata Nazionale della Bandiera
7 gennaio 2026 Si celebra la Giornata Nazionale della Bandiera
La ricerca pedagogica fuori dalle aule accademiche e dentro le comunità
7 gennaio 2026 La ricerca pedagogica fuori dalle aule accademiche e dentro le comunità
© 2005-2026 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.