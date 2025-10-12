Samuel Del Grande
Storia

Santa messa in suffragio di Samuel Del Grande

Sarà celebrata nella Basilica Cattedrale di Foggia

Puglia - domenica 12 ottobre 2025 16.12
Con l'affissione dei manifesti nella Città di Canosa di Puglia è stato comunicato che nella Basilica Cattedrale di Foggia, alle ore 19,00 di lunedì 13 ottobre sarà celebrata una santa messa in suffragio di Samuel Del Grande, venuto a mancare all'età di 13 anni a causa di un incidente stradale. "Nessuno muore se vive nel cuore di chi resta" Così lo vogliono ricordare i genitori Luca e Anna, il fratello Antonio ad un anno dalla sua scomparsa, invitando quanti lo conobbero e lo amarono a partecipare alla celebrazione religiosa in sua memoria. Samuel Del Grande, studente del primo anno all'Istituto tecnico Da Vinci di Foggia (settore trasporti), tifoso del Foggia Calcio con la passione per il karate, è una delle tre vittime del tragico sinistro stradale accaduto nella tarda serata del 13 ottobre 2024, a pochi chilometri dall'uscita di Potenza Est, sulla Statale 93. Samuel Del Grande che era sulla stessa autovettura insieme a Gaetano Gentile (21 anni) e Michele Biccari (17anni), le altre due vittime dell'incidente, aveva assistito alla partita Potenza-Foggia e rientrava nel capoluogo dauno. Una tragedia che sconvolse non solo la comunità di Foggia ma tutto il mondo delle tifoserie italiane e che, generò un'impresa impensabile, facendo riabbracciare e unire fazioni rivali, cancellando l'odio nel segno dell'amore fraterno. in ricordo del compianto Samuel Del Grande, nel Parco Miranda, in Corso Roma a Foggia, è stata piantumata una quercia come simbolo di rinascita e di amore.
