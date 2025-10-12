Santa messa in suffragio di Samuel Del Grande

Con l'affissione dei manifesti nellaè stato comunicato che nellaallesarà celebrata una santa messa in suffragio divenuto a mancare all'età di 13 anni a causa di un incidente stradaleCosì lo vogliono ricordaread un anno dalla sua scomparsa, invitando quanti lo conobbero e lo amarono a partecipare alla celebrazione religiosa in sua memoria., studente del primo anno all'Istituto tecnico Da Vinci di Foggia (settore trasporti), tifoso del Foggia Calcio con la passione per il karate, è una delle tre vittime del tragico sinistro stradale accaduto nella tarda serata del 13 ottobre 2024, a pochi chilometri dall'uscita di Potenza Est, sulla Statale 93.che era sulla stessa autovettura insieme a Gaetano Gentile (21 anni) e Michele Biccari (17anni), le altre due vittime dell'incidente, aveva assistito alla partita Potenza-Foggia e rientrava nel capoluogo dauno. Una tragedia che sconvolse non solo la comunità di Foggia ma tutto il mondo delle tifoserie italiane e che, generò un'impresa impensabile, facendo riabbracciare e unire fazioni rivali, cancellando l'odio nel segno dell'amore fraterno. in ricordo del compianto, nel Parco Miranda, in Corso Roma a Foggia, è stata piantumata una quercia come simbolo di rinascita e di amore.