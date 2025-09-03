Piemontese
Piemontese
Notizie

Sanità : Puglia in crescita nei livelli di assistenza

L’assessore Piemontese: “Rafforzare servizi territoriali e personale sanitario”

Puglia - mercoledì 3 settembre 2025 23.36
"La Puglia si conferma tra le Regioni italiane che superano in tutte le aree di assistenza i livelli stabiliti dal Nuovo Sistema di Garanzia per la valutazione dei sistemi sanitari, con il decimo posto complessivo e un miglioramento di due punti rispetto all'anno precedente. È un riconoscimento importante, frutto di un impegno collettivo che conferma come il nostro sistema sanitario sia in crescita e capace di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. Questi risultati, elaborati e pubblicati oggi da Gimbe su dati ufficiali del Ministero della Salute, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Ma soprattutto ci spronano a guardare avanti: rafforzare i servizi territoriali, innovare i modelli organizzativi e soprattutto garantire nuove assunzioni, perché sono le donne e gli uomini della sanità la chiave per aumentare le prese in carico, ridurre le attese e rendere più accessibili i servizi. In un contesto nazionale complesso per la sanità pubblica – con sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, anni in piano di rientro e difficoltà strutturali nel reperire medici, soprattutto nell'emergenza-urgenza e nelle aree interne – il fatto che la Puglia sia tra le poche regioni meridionali ad adempiere rappresenta un dato di orgoglio. Ci ricorda però anche quanto sia necessario continuare a investire in equità e accessibilità dei servizi su tutto il territorio. La nostra sfida è trasformare i numeri in qualità di assistenza per i cittadini pugliesi". E' la dichiarazione rilasciata dall'assessore regionale alla sanità, Raffaele Piemontese sulla disamina dei i dati del Ministero della Salute che valuta annualmente l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero le prestazioni sanitarie che tutte le Regioni e Province Autonome devono garantire gratuitamente o previo il pagamento del ticket.
  • Regione Puglia
  • Sanità
  • Assessore Piemontese
