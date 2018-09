San Matteo: Patrono della Guardia di Finanza

Nele nella ricorrenza dievochiamo una pagina documentale tratta dal Museo Storico. Il maggio 1915 era un momento poco felice per gli Stati dell'Intesa, che si ritrovavano sulla difensiva su tutti i fronti. La situazione strategica del "nostro Esercito, che pur sovrastava per consistenza quello nemico, non era felice in quanto le quattro Armate che lo componevano dovevano affrontare la battaglia su un fronte di circa 690 chilometri", difficile per asperità naturale e pericoloso per la sua conformazione a doppio semicerchio, conformazione che poteva favorire la penetrazione avversaria su uno dei due salienti, come puntualmente avverrà nel maggio 1916 e nell'ottobre 1917. LaSi trattava di un contingente di 12.000 finanzieri (il 40% dell'organico del Corpo) inquadrato in 18 battaglioni (ridotti nel 1916 rispettivamente a 9 e 2 e 9.000 uomini) impegnati sui vari settori del fronte italiano ed in Albania. I rimanenti furono impiegati nell'interno del territorio, in Tripolitania e nel Dodecanneso negli ordinari compiti di servizio e nella difesa costiera. Anche nella ingente massa delle Forze Armate italiane questo relativamente piccolo gruppo, idealmente raccolto attorno alla sua giovaneIl 21 settembre, lafesteggia il. La memoria deldel Santo è tratta dal. Matteo, il pubblicano, detto anchepassò dal banco delle imposte alla sequela del Maestro Gesù che gli aveva detto: "Vieni e seguimi" (Mt cap. 9, 9). Il documento papale che attesta il riconosciuto patrocinio, reca la data deled è firmato dal cardinale. Il Pontefice che accolse l'istanza avanzata dal Comandante Generale e sostenuta dall'Ordinario Militare del tempo eraNel titolo e nel testo l'appellativo dei Finanzieri evoca "". Il lemma latino della, rimanda nelle radici alla lingua latina della Chiesa e alla civiltà latina dell'Antica Roma, dove l'erario, aerarium, costituiva le casse dello stato, come riportano Cicerone e Tacito:(portare denaro nelle casse dello stato). Fu il Comandante Generale dell'epoca,) ad inoltrare alla Santa Sede Apostolica la richiesta del "del, come attesta il documento papale: exponendum Nobis curavit dilectus filius supremus dux militum rei aerariae praepositorum in Regno Italico.Pertanto "con la pienezza del Nostro Potere Apostolico" (Apostolicae Nostrae potestatis plenitude), "abbiamo deliberato di esaudire" (exaudire decrevimus) la domanda del Comandante Generale dei sopra detti Militari, "affinchè abbiano un intercessore presso Dio" (ut habeant apud Deum intercessorem). "Costituiamo e dichiariamoche, come si legge nel Vangelo, prima di essere chiamato dal Nostro Signore Gesù Cristo alla Sua sequela, esercitava le funzioni di pubblico esattore dei redditi dello Stato" (, qui, ut legitur in Evangelio, antequam a Christo Domino ad sui sequelam vocaretur, publicani munere fungebatur,constituimus ac declaramus).Il tempo rievoca la memoria e si fa storia; l'oblio si fa meditazione e diventa educazione. Alla Direzione del Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma, al; al concittadino,Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza; al Gruppo Guardia di Finanza di Barletta, al; a tutti i:Onore all'impegno, al servizio, alla dedizione, al sacrificio di oggi della Guardia di Finanza!