San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

Giovedì 4 ottobre SOLENNITA' DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

Il parrocohanno reso noto il programma dellpatrono d'Italia, in calendarioIl messaggio per la festa annuale in memoria di(il vero nome) nato ad. Figlio di un ricco mercante di stoffe, istruito in latino, in francese, e nella lingua e letteratura provenzale, condusse da giovane una vita spensierata e mondana; partecipò alla guerra tra Assisi e Perugia, e venne tenuto prigioniero per più di un anno, durante il quale patì per una grave malattia che lo avrebbe indotto a mutare radicalmente lo stile di vita. Tornato ad Assisi nel 1205,e cominciò a impegnarsi nel, dopo aver avuto una visione di san Damiano d'Assisi che gli ordinava di restaurare la chiesa a lui dedicata.Il padre di Francesco, adirato per i mutamenti nella personalità del figlio e per le sue cospicue offerte, lo diseredò. Francesco si spogliò allora dei suoi ricchi abiti dinanzi al vescovo di Assisi, eletto dallo stesso arbitro della loro controversia. Dedicò i tre anni seguenti alla cura dei poveri e dei lebbrosi nei boschi del monte Subasio. Nella cappella di Santa Maria degli Angeli, nel 1208, un giorno, durante la Messa, ricevette l'invito a uscire nel mondo e, secondo il testo del Vangelo di Matteo,Attirati dal suo modo di vita, si associano a Francesco i primi compagni e con loro nel 1209 si reca a Roma per chiedere a Innocenzo III l'approvazione della loro forma di vita religiosa. Il Papa concede loro l'autorizzazione a predicare rimandando però a un secondo tempo l'approvazione della Regola:Il cambiamento di vita di S. Francesco, inscindibile dal farsi povero con i poveri e dall'amore per gli stessi è l'incipit del magistero pastorale dche ha scelto proprio di portare il nome Francesco:Nell'attesa dellasono in programma momenti di riflessione, meditazione e preghieraTutti i giorni si svolgerà l'oratorio "Fratello Sole Sorella Luna" dalle ore 17,00 alle 19,30 fmentre nella mattinata della domenica alle10,30 sarà celebrata S. Messa delle famiglie e, figlio di commerciante. Nel pomeriggio di domenica a partire dalle ore 16,30 si terrà la "per le famiglie che avrà luogo presso lo spazio antistante la chiesa e il comune di Canosa. Seguirà alle ore 19,00 la celebrazione della S. Messa e alle ore 20,00, l'incontrocon, autore del libro "Miserere di me. La misericordia nella Divina Commedia" presso il "Circolo al Corso" in piazza della Repubblica.re 9,00le Lodi mattutine ed esposizione dell'Eucaristia. Dalle ore 9,30 alle 12,00, visita all'Eucaristia- tempo per celebrare il Sacramento della Confessione. Alle ore 12,00, il Canto dell'Ora Media e benedizione Eucaristica. Dalle ore 17,00 alle 18,30,tempo per celebrare il Sacramento della Confessione. Alle ore 18,30, il S. Rosario con il cuore di S. Francesco, alle ore 19,00 celebrazione S. Messa.alle ore 18,30 il S. Rosario con il cuore di S. Francesco, alle ore 19,00, celebrazione S. Messa e benedizione dei nonni e nipoti. Seguirà alle ore 20,00, presso il salone parrocchiale.re 9,00 celebrazione S. Messa; alle ore 19,00 larievocazione storica della morte del Beato Francesco (in collaborazione con l'associazione "Passione Vivente" e l'oratorio parrocchiale) che avrà luogo in Piazza Martiri 23 maggioAlle ore 10,30 celebrazione S. Messa, alle ore 12,00, presso lo spazio antistante la chiesa laAlle, celebrazione S. MESSA SOLENNE e mandato agli operatori pastorali (consiglio pastorale parrocchiale, animatori catechisti dell'oratorio, animatori della liturgia, ministri straordinari della comunione, Comunità di Gesù, decoro e manutenzione chiesa), offerta e accensione lampada della Pace e della Fraternità da parte degli abitanti delle strade: via Roma, Nestore, Belfiore, Magenta, Giulio Cesare).Alle, lacon ilaccompagnata dal gruppo musicale "G. Verdi". Che percorrerà il seguente: piazza Martiri 23 maggio, Via Trieste e Trento, via Diomede, via Sabina, via Orazia, Piazza Tiberia, via M. Aurelio, via Ospedale Vecchio, Piazza Tarpea, via Conte di Cavour, via Varrone, via P. Micca, via A.De Gasperi, via Agli Avelli, via Oberdan, via Caracciolo, Corso S. Sabino, Piazza della Repubblica, sosta presso obelisco dell'Immacolata, chiesaAl termine, laAlleinizierà2° contest per band giovanili e cantanti emergenti, in collaborazione con la MUSIC ART MANAGEMENT di Carlo Gallo.18,30 "Storie e vite illuminate incarnate dal Santo" con la partecipazione di:, sindaco di Assisi;, codirettore del settimanale "Famiglia Cristiana" e di, giornalista di TV 2000, nella veste di moderatrice.