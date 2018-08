S’incendia il mezzo della spazzatura

In tarda mattinata, sono state ultimate le operazioni di sgombero del mezzo andato a fuoco e di pulizia delle strade interessate dall'incendio dell'automezzo che stava procedendo alla spazzatura delle stesse. Intorno alle ore 6,30 odierne, all'incrocio tra, uncause sono ancora da accertare. La bravura dell'autista del veicolo ha evitato il peggio, riuscendo ad allontanarsi dai palazzi del centro abitato. In poco tempo sono giunti in loco i Vigili del Fuoco che hanno proceduto a domare le fiamme e spegnere l'incendio. Il traffico urbano ha subito delle deviazioni, su disposizioni della Polizia e dei Vigili Urbani intervenuti sul posto, in quanto alcune strade adiacenti all'incendio sono state chiuse al transito per non intralciare le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo..