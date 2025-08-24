Eventi e cultura
Rossana Casale incanta Canosa
Emozioni senza tempo al concerto in chiave jazz dedicato a The Beatles
Canosa - domenica 24 agosto 2025 22.44
Emozioni senza tempo al concerto evento "Rossana Casale meets The Beatles" con la partecipazione della Jazz Studio Orchestra, diretta dal M°Paolo Lepore, e del M° Pino Lentini(Direttore artistico) che ha avuto luogo a Canosa di Puglia all'interno del Parco Archeologico del Battistero San Giovanni, lo scorso 23 agosto. Un viaggio nella musica dei "Fab Four di Liverpool" attraverso un repertorio di hit leggendarie che hanno influenzato la cultura popolare dagli anni sessanta in poi e continuano ad ispirare generazioni di musicisti e cultori delle loro canzoni pregne di messaggi positivi sulla pace, sull'amore universale e sulla fratellanza ancora di attualità e citatissimi. Il grande amore per il jazz di Rossana Casale in un progetto musicale ben strutturato, rivisitando gli intramontabili successi dei "Baronetti" con la Jazz Studio Orchestra diretta dal M°Paolo Lepore al 50° anno di attività. Gli assoli al sax e al clarinetto del M° Pino Lentini hanno regalato momenti di pura bellezza musicale toccando l'apice del virtuosismo in "Hey Jude", un capolavoro che ha scaldato le corde vocali e le mani degli oltre mille spettatori. Standing ovation per il M° Pino Lentini, il M°Paolo Lepore, la Jazz Studio Orchestra che hanno accompagnato "Rossana Casale meets The Beatles" in un connubio di eleganza vocale e raffinatezza interpretativa di classici intramontabili.
L'esecuzione di "Imagine" ha coinvolto il pubblico invitato "sognare" una società senza divisioni, mediante un vero e proprio inno alla speranza per un mondo migliore, dove non ci siano più guerre ma solo essere umani che vivono in pace. Da parte di Rossana Casale invocato un pensiero di pace per i bambini di Gaza, dove la guerra continua a mietere vittime e distruzione."Imagine all the people. Living life in peace…" Tutta la gente che viva in pace "Here, There and Everywhere" , un'altra bellissima canzone dei Beatles condivisa da tutti che richiama all'amore, ad una vita migliore "Qui, là e in ogni luogo" , partendo dal Parco Archeologico del Battistero San Giovanni, che ha fatto cornice al concerto evento "Rossana Casale meets The Beatles". Per l'occasione, è intervenuto Luigi Marinelli che ha presentato l'ultimo concerto nell'ambito del cartellone dell'Estate Canosina 2025, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia-Assessorati alla Cultura ed agli Eventi in collaborazione con l'Associazione Giovanile Musicale(A.Gi.Mus) di Canosa di Puglia nel pieno delle attività programmate, su concessione del Ministero della Cultura –Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Foggia e BAT. Un'altra serata da incorniciare per la qualità della musica e lo spessore dei musicisti accompagnando una superlativa Rossana Casale che ha incantato la platea, proponendo a grande richiesta "Brividi" nel finale tra gli applausi e l'ammirazione dei presenti.
Riproduzione@riservata
