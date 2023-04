2

con l'ambizioso obiettivo di rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti dispersi nell'ambiente.sul grave problema dell'inquinamento legato all'abbandono di rifiuti nell'ambiente. È stato presentato a Palazzo Madama,, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, per celebrare la "".. L'iniziativa ha illegati alla sostenibilità e all'attenzione dell'ambiente. Il weekend dedicato alla Terra avrà, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita."L'interesse del Governo sul tema della dispersione dei rifiuti è elevato e l'aver dedicato un ministero al mare, dove tutto inevitabilmente confluisce, ne è la riprova. Le Istituzioni, però, non devono lasciare sole le associazioni negli sforzi che lodevolmente compiono ma che non possono essere risolutivi della problematica. –– È necessario intervenire sulle normative per aggiornarle, accompagnando i cittadini nei cambiamenti delle modalità di consumi. Interventi che si rende necessari attuare a livello globale per far sì di compiere davvero un cambiamento efficace"."L'amore per la propria terra passa attraverso gesti concreti come quello di ripulire l'ambiente dalla plastica e dai rifiuti dispersi o di piantumare nuovi alberi per donare ossigeno al Pianeta –– Grazie alla determinazione dei nostri volontari, il 22-23 aprile saremo in centinaia di appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud, per sensibilizzare i nostri concittadini alle gravi conseguenze che l'abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente nelle nostre vite, magari senza accorgercene. Un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani"."BIG LOVE FOR THE PLANET è per MINI il manifesto per il futuro –- che si traduce nel desiderio di un mondo più pulito e sostenibile già nel presente. Dall'approvvigionamento al prodotto finale, MINI è impegnata nel percorso per ridurre la COnei processi produttivi e diventare un brand totalmente elettrico entro il 2030. Abbiamo scelto di scendere in campo insieme a Plastic Free per salvaguardare il pianeta e di coinvolgere tutta la Community MINI attraverso i nostri partner sul territorio, per condividere l'attenzione al tema della sostenibilità e trasferire questi valori in un impegno concreto sul territorio.""La nostra missione a Treedom è quella di prenderci cura del nostro Pianeta ogni giorno, e aiutare chiunque voglia fare lo stesso ma non sa da dove iniziare. Plastic Free risponde allo stesso bisogno con le sue iniziative di raccolta plastica, ed è per questo che siamo estremamente orgogliosi di essere Media Partner di quest'anno.– Insieme, possiamo amplificare il nostro impegno e collaborare per raggiungere l'obiettivo di un mondo più pulito e sostenibile per tutti".L'iniziativa: Università degli Studi di Pavia; LUMSA Roma con sedi anche a Palermo e Taranto; UNICAL Università della Calabria di Rende (CS); Università degli Studi di Urbino - Carlo Bo; UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma; Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti/Pescara; Università degli Studi di Bari - Aldo Moro; Università del Salento con sede a Lecce; UNIPO Università del Piemonte Orientale; Istituto Universitario Salesiano di Torino dell'Università Pontificia Salesiana.: il 22 aprile a Alessano, Castro (LE), Carovigno (BR), Putignano (BA). Il 23 aprile: Acquaviva delle Fonti, Altamura, Gioia del Colle, Molfetta (BA); Avetrana, Manduria, Mottola (TA); Cannole, Cutriofiano, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Santa Cesarea Terme, Surano, Ugento (LE); Fasano, San Michele Salentino (BR).