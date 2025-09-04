CISL Scuola Bari
CISL Scuola Bari
Sindacati

Rinnovare il patto educativo e sociale che la scuola rappresenta per il Paese

A Bari,  la Segretaria Generale Nazionale della CISL Scuola, Ivana Barbacci per la 10^ Giornata Nazionale RSU e Delegati

BAT - giovedì 4 settembre 2025 20.38
Partecipazione e confronto tra gli associati della CISL Scuola Bari nel corso della 10^ Giornata Nazionale RSU e Delegati, che si è svolta stamani a Bari presso l'Hotel Majesty. All'iniziativa ha partecipato la Segretaria Generale Nazionale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, che insieme ai dirigenti e ai rappresentanti sindacali territoriali hanno indicato le priorità e gli impegni che accompagneranno l'avvio del nuovo anno scolastico. La giornata è stata dedicata alla memoria di Paola Serafino, scomparsa prematuramente, da anni componente della segreteria nazionale CISL Scuola con l'incarico di seguire in modo particolare le problematiche della dirigenza scolastica e la formazione dei quadri sindacali. Un nuovo anno scolastico che, come spesso accade, parte tra difficoltà e attese, ma anche "con la volontà di rinnovare il patto educativo e sociale che la scuola rappresenta per il Paese." Nel corso della 10^ Giornata Nazionale RSU e Delegati hanno preso la parola, tra gli altri : Gianna Guido, Segretaria Generale Cisl Scuola Puglia; Rosa Magno, Segretaria Generale Cisl Scuola Bari; Giuseppe Boccuzzi Segretario Generale Cisl Bari; Tonia Sinisi e Domenico Maiorano Segretari Cisl Bari; Massimo Del Popolo e Vincenzo Pietanza Segretari Cisl Scuola Bari.

La CISL Scuola ha individuato quattro obiettivi prioritari per dare sostanza e concretezza a questo percorso: rivalutare il trattamento economico del personale; rivedere il sistema di reclutamento; liberare la scuola dall'eccesso di burocrazia; garantire formazione e aggiornamento al personale. Occorre accelerare la chiusura positiva del contratto 2022-2024 per avviare subito il negoziato sul successivo, garantendo riconoscimento e dignità al lavoro di chi opera ogni giorno nella scuola. Inoltre, serve un canale stabile che valorizzi l'esperienza maturata sul campo dai tanti lavoratori precari, legandolo a una politica di stabilizzazione degli organici del personale docente e ATA. È necessario alleggerire i dirigenti e gli uffici da incombenze improprie, restituendo centralità, senso e valore all'autonomia scolastica. Non bastano i proclami: servono strumenti, risorse e investimenti mirati per sostenere in modo concreto la crescita professionale di tutti gli operatori della scuola. Per la CISL Scuola Bari: "Solo facendo passi avanti concreti su questi obiettivi potremo rendere positivo il nuovo anno scolastico che sta per iniziare, dando forza e speranza alla comunità educante e al futuro dei nostri ragazzi".
CISL Scuola Bari - 10^ Giornata Nazionale RSU e DelegatiCISL Scuola Bari - 10^ Giornata Nazionale RSU e DelegatiCISL Scuola Bari - 10^ Giornata Nazionale RSU e DelegatiA Bari,  la Segretaria Generale Nazionale della CISL Scuola, Ivana Barbacci
  • Bari
  • CISL Scuola
Obbligo di registrazione delle consegne di olive per i magazzini e commercianti
4 settembre 2025 Obbligo di registrazione delle consegne di olive per i magazzini e commercianti
Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte”
4 settembre 2025 Emergenza idrica nelle campagne ofantine: “Sono al fianco degli agricoltori. Lavoriamo per dare risposte”
Altri contenuti a tema
Gaetano Castrovilli è tornato al Bari Calcio Gaetano Castrovilli è tornato al Bari Il centrocampista vestirà la maglia numero '4' 
Successo per il primo aperitivo ecologico Plastic Free Territorio Successo per il primo aperitivo ecologico Plastic Free Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per sensibilizzare i cittadini con creatività e coinvolgimento diretto
Tante emozioni, tanta inclusione: il Gran Premio Bari-Bat under 13 Ciclismo Tante emozioni, tanta inclusione: il Gran Premio Bari-Bat under 13 Al Bike Park "Nessuno Escluso" a Bari
Turismo a Bari: nuove alleanze per accogliere visitatori stranieri Turismo Turismo a Bari: nuove alleanze per accogliere visitatori stranieri Strategia integrata per la comunicazione digitale, accoglienza extralberghiera e strumenti pratici per orientare il visitatore sul territorio
Riccardo Fortunato ha vinto il primo “Premio  Intrapresa” dedicato a Tomaso Figliolia Scuola e Lavoro Riccardo Fortunato ha vinto il primo “Premio  Intrapresa” dedicato a Tomaso Figliolia Per l'articolo pubblicato da BariSera nell'ambito di un progetto scolastico
Il cibo è una memoria, un'arte e una tecnica. Territorio Il cibo è una memoria, un'arte e una tecnica. Emiliano alla Camera di Commercio di Bari per un convegno nazionale sulla dieta mediterranea
Educazione ambientale, spiritualità e scienza per un futuro giusto e sostenibile Eventi e cultura Educazione ambientale, spiritualità e scienza per un futuro giusto e sostenibile I giovani protagonisti del Giubileo della Sostenibilità a Bari, insieme ad Ettore Bassi
Med Marathon, la mezza maratona con stranieri da tutto il mondo Running Med Marathon, la mezza maratona con stranieri da tutto il mondo La manifestazione è dedicata alla Grecia, culla della civiltà occidentale e patria della maratona
Sistemi educativi e devianza. Prospettive di etnopedagogia criminale
4 settembre 2025 Sistemi educativi e devianza. Prospettive di etnopedagogia criminale
Il Colonnello Giovanni Orazio Costa al comando dell’82° Reggimento Fanteria “Torino”
4 settembre 2025 Il Colonnello Giovanni Orazio Costa al comando dell’82° Reggimento Fanteria “Torino”
Torna la Festa della Salsiccia a punta di coltello
4 settembre 2025 Torna la Festa della Salsiccia a punta di coltello
Contrasto della criminalità organizzata: Due nuovi provvedimenti finalizzati alla prevenzione del Prefetto
4 settembre 2025 Contrasto della criminalità organizzata: Due nuovi provvedimenti finalizzati alla prevenzione del Prefetto
La scuola è “la seconda casa” dei nostri studenti
4 settembre 2025 La scuola è “la seconda casa” dei nostri studenti
Buona  la prima! SLAP–Startup Lanciate dAlla Puglia per una nuova visione di impresa
3 settembre 2025 Buona  la prima! SLAP–Startup Lanciate dAlla Puglia per una nuova visione di impresa
Sanità : Puglia in crescita nei livelli di assistenza
3 settembre 2025 Sanità : Puglia in crescita nei livelli di assistenza
Investire in sicurezza e qualità degli spazi scolastici significa investire nel futuro dei nostri ragazzi
3 settembre 2025 Investire in sicurezza e qualità degli spazi scolastici significa investire nel futuro dei nostri ragazzi
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.