Riflettori su vestigia romane e marionette

Il prossimo è un week end da trascorrere a, per le proposte invitanti del programma.dalleavrà luogoall'interno della Domus romana di, residenza d'epoca augustea(I sec. a.C.-I sec. d.C.), dove sarà possibile trascorrere la serata tra le sue vestigia, osservando la divisione degli ambienti e conoscendone gli utilizzi. L'iniziativa, che è organizzata dallae dallarientra nell'ambito della rassegna estivae degli eventi del cartellone dell'Sull''ampio atrio con impluvio centrale, dove sarà possibile osservare la modalità di raccolta dell'acqua piovana, gravitano ambienti con soglie di calcare, muri in opera incerta e pavimenti decorati in signino o in terra battuta. All'interno del triclinio, decorato con mosaico pavimentale, verranno descritti i tipici banchetti romani e le abitudini dei conviviali attraverso riproduzione di scene di vita quotidiana. Degni di nota i resti della via cava, realizzata per superare il forte pendio del. Infine, saranno visibilirealizzati dallaed in esposizione, utili per classificare e riconoscere il ceto sociale di appartenenza, come la toga, ad esempio, riservata esclusivamente ai cittadini romani e che non poteva essere indossata né dagli stranieri né dagli schiavi o dai liberti.Inoltre,, gli studenti dell'porteranno in scena un inedito spettacolo di marionette, da loro ideate e create, circa l'episodio narrato danella sua operain cui, la protagonista è una facoltosa donna canosina, lala quale accolse i soldati romani sfuggiti dall'eccidio durante laLo spettacolo coinvolgerà grandi e piccini e riporterà i partecipanti nell'antica Canusium. Il tutto avrà luogo avvolti da un magico gioco di luci che renderà ancor più affascinante l'atmosfera. Alleè in programma la passeggiata archeologicail tour archeologico che interesserà i seguenti siti: ladi Colle Montescupolo;il(età antoniana, II sec.d.C.), commissionato dal patronus Erode Attico all'interno del piano di riurbanizzazione cittadina;(II sec.d.C.), terme rionali, in cui sarà possibile osservare i vari ambienti; ilcon la mostra lapidea, di fregi, capitelli ed epigrafi.Inoltre nel ticket della passeggiata di domenica 29 luglio è compreso lo spettacolo di marionette.Il raduno, per la passeggiata archeologica è presso l'. Per informazioni e prenotazioni si rimanda alla seguente utenza telefonica:ed alla paginaper ulteriori aggiornamenti. Al termine del percorso sarà possibile degustare lepresso i ristoranti aderenti all'iniziativa in corso di svolgimento.